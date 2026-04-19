Segorbe estrena su II Ruta del Almuerzo con sorteo de cinco premios dobles

Segorbe vuelve a poner en valor uno de los momentos más esperados del día con el lanzamiento de la segunda edición de su Ruta del Almuerzo, una iniciativa que combina gastronomía, ocio y premios para dinamizar los bares de la ciudad.

La campaña arrancó este sábado y se mantendrá activa hasta el 7 de junio, un periodo en el que los clientes podrán degustar propuestas especiales en los establecimientos participantes y optar a uno de los premios: cinco almuerzos gratuitos para dos personas.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento, busca promocionar la gastronomía local segorbina y fomentar el consumo en los negocios hosteleros del municipio a través de una fórmula sencilla y atractiva para el público.

Participación y premios

Para participar, los clientes deberán completar una papeleta tras disfrutar de los almuerzos incluidos en la ruta. Con ello, entrarán en el sorteo de dos premios consistentes en cinco almuerzos para dos personas en los locales adheridos.

Propuestas de los bares participantes en la II Ruta del Almuerzo, con opciones para todos los gustos. / MEDITERRÁNEO

La campaña se ha presentado oficialmente en el consistorio con la presencia de la concejala de Turismo, Estefanía Sales, representantes de varios establecimientos y el patrocinador Ruralnostra .

Durante la presentación, la edila ha animado a vecinos y visitantes a sumarse a la propuesta y descubrir la variedad gastronómica de los bares participantes, confiando en que la iniciativa atraiga al mayor número posible de clientes.

Nueve locales participantes

En esta segunda edición participan un total de nueve establecimientos: Tasca El Bistró, Bar La Plaza, Gastrobar Fiesta, Asador Aguilar, Bar Restaurante Gargallo, Sabor Latino, Cafetería 444, Bar Ecus y La Rochica 2.0 .

Cada uno de ellos ofrece su propio almuerzo especial, con combinaciones que van desde opciones más tradicionales hasta propuestas más elaboradas, consolidando así una ruta que busca poner en valor la cultura del almuerzo como seña de identidad local.