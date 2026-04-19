El Toro roza los 300 habitantes tras frenar la despoblación y duplicar su alumnado

La Villa de El Toro se acerca a un hito demográfico que hace apenas unos años parecía lejano. El municipio del Alto Palancia, situado en la frontera con Teruel, trabaja para alcanzar los 300 habitantes después de haber logrado frenar la pérdida de población y recuperar vecinos en los últimos ejercicios.

El alcalde, José Arenes, lo tiene claro: “Este año vamos camino de los 300”, una cifra que, de lograrse, supondría un récord en casi dos décadas .

El dato cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta la evolución reciente del censo. En 2007, la localidad alcanzó los 292 habitantes, el mayor registro de los últimos años, pero posteriormente la cifra fue descendiendo hasta situarse en 239 vecinos en 2021. Desde entonces, la tendencia ha cambiado.

Un crecimiento basado en servicios y familias

El primer edil subraya que este avance no es casual, sino fruto de un trabajo sostenido para hacer del municipio un lugar atractivo para vivir. “Detrás de estos censos hay mucho esfuerzo, ilusión y ganas de ver cómo tu pueblo crece cada día”, señala.

Entre los factores que explican esta recuperación, destaca la disponibilidad de servicios básicos y la apuesta por las familias. El municipio cuenta con colegio, consultorio auxiliar, instalaciones deportivas y actividad económica, principalmente vinculada al sector agrícola .

Uno de los indicadores más significativos es el crecimiento del centro educativo. Si en el curso 2024-2025 había nueve alumnos, este año la cifra prácticamente se ha duplicado, alcanzando los 24 estudiantes si se suman también los de Secundaria.

“Esa vida que fluye por nuestras calles es la principal motivación”, asegura Arenes, que insiste en que el objetivo ahora es consolidar esta tendencia y superar esa barrera simbólica de población.