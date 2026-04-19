Vall d’Alba cierra su Fira con gran ambiente y una alta participación

Vall d’Alba puso este domingo el broche final a la XXVII Fira del Comerç, Agricultura i Ramaderia con una jornada marcada por el buen ambiente, la participación y una climatología plenamente veraniega que ha acompañado durante todo el fin de semana en la localidad.

El recinto ferial registró de nuevo un continuo trasiego de visitantes, consolidando una vez más el atractivo de esta cita, que volvió a reunir a público de diferentes puntos de la provincia y de fuera.

La jornada estuvo animada por distintas propuestas que contribuyeron a dinamizar el ambiente. El grupo de teatro recorrió el recinto ofreciendo una muestra, con un toque de humor, de oficios antiguos, acercando al público escenas costumbristas que despertaron gran interés entre los asistentes.

Bailes tradicionales

Por su parte, el Grup de Danses de la Vall d’Alba puso la nota más tradicional con su pasacalle acompañada de dolçaina i tabalet, culminando con un baile popular que congregó a numeroso público y reforzó el vínculo de la feria con las raíces culturales del municipio.

Las actividades infantiles fueron también muy concurridas, con una destacada participación de familias en toda la jornada, consolidando la Fira como un espacio de encuentro para todas las edades.

La alcaldesa, Marta Barrachina, ensalza el desarrollo de esta edición y subraya que «la Fira ha vuelto a demostrar su capacidad para atraer a visitantes y generar ambiente todo el fin de semana».

«Hemos viido unos días en los que Vall d’Alba ha estado llena de vida, con un gran movimiento de gente y una participación muy destacada en todas las propuestas», recalca la primera edila.

Barrachina también agradece la implicación de todos los participantes, señalando que «esta Fira no sería posible sin el esfuerzo y la implicación de expositores y asociaciones locales, fundamentales para el desarrollo y éxito del certamen». Con la clausura de esta edición, Vall d’Alba reafirma un año más el papel de la Fira como un evento de referencia en la provincia que combina actividad económica, tradición y convivencia.