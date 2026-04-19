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Vinaròs afianza su Feria de Abril tras otro fin de semana de lleno y ambiente festivo

El paseo Blasco Ibáñez reúne durante cuatro días conciertos, baile y gastronomía en una cita que gana peso en el calendario local

El paseo Blasco Ibáñez registró una gran afluencia de público durante los cuatro días, con casetas, música y ambiente típico andaluz.

El paseo Blasco Ibáñez registró una gran afluencia de público durante los cuatro días, con casetas, música y ambiente típico andaluz. / Javier Flores

Javier Flores

Vinaròs

Vinaròs clausuró este domingo su Feria de Abril, instalada en el paseo Blasco Ibáñez y convertida de nuevo en uno de los grandes focos de atracción del fin de semana en la capital del Baix Maestrat.

La nueva edición volvió a cosechar un gran respaldo de público, consolidando la apuesta de la concejalía de Fiestas por reforzar este evento como una de las citas destacadas del calendario festivo local.

La gastronomía volvió a ser protagonista con propuestas como el corte de jamón y degustaciones que completaron la oferta festiva.

La gastronomía volvió a ser protagonista con propuestas como el corte de jamón y degustaciones que completaron la oferta festiva. / Javier Flores

Durante cuatro días, el ambiente marítimo se fusionó con la alegría del sur para dar forma a un espacio festivo y acogedor, en el que no faltaron las actuaciones musicales, las sevillanas y la gastronomía.

La programación incluyó ocho conciertos en directo, además de clases de baile para quienes quisieron iniciarse en las sevillanas o perfeccionar su arte flamenco.

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La oferta se completó con la participación de varios establecimientos locales, que se sumaron a una celebración que volvió a confirmar su tirón en Vinaròs.

El escenario principal concentró a cientos de personas durante los conciertos en directo, uno de los grandes reclamos de la Feria de Abril de Vinaròs.

El escenario principal concentró a cientos de personas durante los conciertos en directo, uno de los grandes reclamos de la Feria de Abril de Vinaròs. / Javier Flores

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