Vinaròs afianza su Feria de Abril tras otro fin de semana de lleno y ambiente festivo
El paseo Blasco Ibáñez reúne durante cuatro días conciertos, baile y gastronomía en una cita que gana peso en el calendario local
Vinaròs clausuró este domingo su Feria de Abril, instalada en el paseo Blasco Ibáñez y convertida de nuevo en uno de los grandes focos de atracción del fin de semana en la capital del Baix Maestrat.
La nueva edición volvió a cosechar un gran respaldo de público, consolidando la apuesta de la concejalía de Fiestas por reforzar este evento como una de las citas destacadas del calendario festivo local.
Durante cuatro días, el ambiente marítimo se fusionó con la alegría del sur para dar forma a un espacio festivo y acogedor, en el que no faltaron las actuaciones musicales, las sevillanas y la gastronomía.
La programación incluyó ocho conciertos en directo, además de clases de baile para quienes quisieron iniciarse en las sevillanas o perfeccionar su arte flamenco.
La oferta se completó con la participación de varios establecimientos locales, que se sumaron a una celebración que volvió a confirmar su tirón en Vinaròs.
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