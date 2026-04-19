Sanción de 6.084 euros
Vinaròs multa a la empresa que recoge la basura por incumplir el contrato
El Ayuntamiento sanciona una recogida selectiva incorrecta en una jornada concreta (en junio de 2024) y defiende que la penalización se ha fijado con criterios técnicos
El Ayuntamiento de Vinaròs ha sancionado a la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos, Acciona Servicios Urbanos SL, con una multa de 6.084 euros por incumplir el contrato al no realizar una recogida selectiva de los residuos el pasado 22 de junio de 2024.
El vicealcalde, Juan Amat, explicó que se trata de un incumplimiento leve y puntual, derivado de una recogida incorrecta en una jornada concreta. En defensa de la actuación del equipo de gobierno (PP, PVI y Vox), aseguró que "somos exigentes en el cumplimiento de las obligaciones de la adjudicataria" y subrayó que el importe de la sanción responde a criterios técnicos y no políticos.
“No somos nosotros quienes decidimos el importe de la sanción, sino que asumimos el criterio de los técnicos, porque entendemos que son los más capacitados para realizar una valoración ajustada a la realidad”, afirmó.
Ante esta interpretación, la oposición ha mostrado su desacuerdo. La concejala socialista Carmen Morellà señaló que el informe municipal califica los hechos como "muy graves", por lo que considera que la sanción resulta "irrisoria". En este sentido, criticó que se haya aplicado únicamente un 0,5% del coste del contrato, cuando —según recordó— la normativa contempla penalizaciones entre el 10% y el 20%.
Morellà también puso el foco en otras deficiencias del servicio y denunció que el camión lavacontenedores lleva cerca de un año sin prestar servicio al municipio.
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