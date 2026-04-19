Vinaròs premia a 20 alumnos por lograr la excelencia académica
El Auditorio Municipal acoge la entrega de los Premios Extraordinarios al Rendimiento a 16 estudiantes de Primaria y 4º de ESO
Vinaròs ha reconocido a un total de 20 alumnos y alumnas, 16 de Educación Primaria y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, por sus excelentes resultados académicos durante el curso 2024-2025.
El Auditorio Municipal acogió el acto de entrega de los Premios Extraordinarios al Rendimiento Académico, organizado por la concejalía de Educación, con la asistencia de alumnado, familias y profesorado.
La concejala de Educación, Mercedes García, y el responsable provincial de Inspección Educativa, Lluís Adell, fueron los encargados de entregar los galardones y felicitar al alumnado por su esfuerzo, dedicación y compromiso con el aprendizaje.
Relación de estudiantes premiados
Los estudiantes reconocidos fueron Elsa Zafra, Nicolás Jiménez, Nuria Lorente, Julia Cuñat, Aldana Portugal, Alba Carmona, Raquel Calvet, Marina Sanz, Ana García, Valeria Villarroya, Agustín Serret, Berta Febrer, Marc Viana, Mar Torres, Joana Ibáñez, Ella Giner, Martina Borrás, Aran Camarasa, Pau Godoy y Yasmin Aissou.
- Calzados Segarra de la Vall d'Uixó se hace más grande: compra la marca riojana Notton
- Galería de imágenes: Búscate en el concierto de Fito & Fitipaldis en Castelló
- Los vecinos opinan sobre el nuevo destino del restaurante Donelio's en Castelló: 'Se podría haber destinado a otro tipo de negocio
- El tiempo en Castellón: rayos, tormentas y un calor sofocante marcan el fin de semana
- Mayo, fecha clave para el nuevo bus urbano de Castelló: 22 líneas y mejor conexión con el Grau
- En directo | Castellón-Burgos: Nuevo partido clave para el conjunto albinegro
- La muerte del buscador de setas en Barracas tras una oleada de robos en Castellón
- 25 años después, el recuerdo de la mili sigue vivo en Castellón: 'Te hablaban a gritos, como en las películas