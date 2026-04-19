Vinaròs premia a 20 alumnos por lograr la excelencia académica

Vinaròs ha reconocido a un total de 20 alumnos y alumnas, 16 de Educación Primaria y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, por sus excelentes resultados académicos durante el curso 2024-2025.

El Auditorio Municipal acogió el acto de entrega de los Premios Extraordinarios al Rendimiento Académico, organizado por la concejalía de Educación, con la asistencia de alumnado, familias y profesorado.

La concejala de Educación, Mercedes García, y el responsable provincial de Inspección Educativa, Lluís Adell, fueron los encargados de entregar los galardones y felicitar al alumnado por su esfuerzo, dedicación y compromiso con el aprendizaje.

Relación de estudiantes premiados

Los estudiantes reconocidos fueron Elsa Zafra, Nicolás Jiménez, Nuria Lorente, Julia Cuñat, Aldana Portugal, Alba Carmona, Raquel Calvet, Marina Sanz, Ana García, Valeria Villarroya, Agustín Serret, Berta Febrer, Marc Viana, Mar Torres, Joana Ibáñez, Ella Giner, Martina Borrás, Aran Camarasa, Pau Godoy y Yasmin Aissou.