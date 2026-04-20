Benicàssim enfila la extensión de la CV-149 con el casco urbano con 157.000 €

Después de años de avances por fases, Benicàssim acerca por fin el proyecto que debe completar la prolongación de la CV-149 hasta el casco urbano. El Ayuntamiento ha dejado encarrilada la adjudicación de este contrato por 157.200 euros, una oferta que rebaja en casi 43.000 euros el presupuesto base de licitación (200.000) y que definirá el tramo más complejo de toda la actuación, clave para aliviar el tráfico en la N-340 y la Gran Avenida Jaime I.

El expediente se encuentra ya en su fase final después de que la mesa de contratación haya considerado suficiente y adecuada la documentación presentada por la empresa propuesta como adjudicataria, junto al aval exigido, lo que deja el procedimiento a las puertas de su adjudicación definitiva.

La firma propuesta para asumir la redacción del proyecto es Comaypa, cuya oferta fue la mejor valorada de las tres presentadas al concurso, con 86 puntos, por delante de Atrio 31 e Ideas y Futuro Ingeniería. Además de la baja económica, la propuesta mejora los plazos previstos en el contrato, que partía de un máximo de 12 meses, al comprometer seis meses para redactar el proyecto y 2 meses para tramitar las separatas necesarias para los informes sectoriales, lo que permitirá acelerar el desarrollo de esta actuación.

Una actuación clave tras años de desarrollo por fases

La futura conexión no parte de cero. La prolongación de la CV-149 es un proyecto de gran envergadura que el municipio ha ido ejecutando por etapas durante años. El trazado llegó en 2021 hasta la rotonda de la avenida Mohino, mejorando la conexión con Castelló, y posteriormente se habilitó un enlace provisional para aliviar el tráfico en la Gran Avenida durante los meses de mayor afluencia.

Sin embargo, el tramo pendiente —el que ahora se proyecta— es el más complejo y decisivo, ya que permitirá conectar de forma directa la CV-149 con el casco urbano a través de la avenida del Ferrocarril.

El objetivo es claro: reducir las retenciones que se producen en la N-340 y en la Gran Avenida Jaime I, especialmente en temporada alta y durante los festivales, cuando el volumen de tráfico se dispara.

Un vial más urbano y adaptado al entorno

El proyecto deberá definir un vial de unos 25 metros de anchura, preparado para su futura integración en el bulevar previsto en el planeamiento. Incluirá calzada, aceras amplias, carril bici, zonas de estacionamiento y espacios para transporte público, con criterios de accesibilidad e integración urbana.

Frente a planteamientos iniciales, la solución que se perfila en la actualidad apuesta por un diseño más amable, con un carril por sentido en gran parte del trazado, adaptado al crecimiento residencial de la zona de la avenida del Ferrocarril.

El tramo más complejo: expropiaciones, rotondas y un nuevo puente

La redacción del proyecto será determinante porque deberá concretar las actuaciones más delicadas de toda la prolongación. Entre ellas figuran expropiaciones de suelo, la ejecución de nuevas rotondas, la reordenación de accesos y la resolución de puntos sensibles del trazado.

Uno de los elementos más relevantes será la intervención en el entorno del barranco del Sigalero, donde se prevé la construcción de un nuevo paso, así como el desmantelamiento del actual puente en la zona de Gimeno Tomás, dentro de la reconfiguración de la red viaria.

El Ayuntamiento ya dio un paso previo clave con la adquisición de 8.417 m2 de suelo en esta zona, una operación necesaria para poder avanzar en esta conexión.

Y una vez culmine la redacción del proyecto, se sacarán a licitación las obras.