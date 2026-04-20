Burriana estrena la hidrolimpiadora que triunfa en las procesiones andaluzas

El Ayuntamiento de Burriana se convierte en el primer municipio donde Fobesa pone en funcionamiento su nueva campana hidrolimpiadora. Esta innovación en el equipamiento de la empresa adjudicataria supone un avance considerable respecto a los sistemas de limpieza viaria convencionales, situando a la capital de la Plana Baixa a la vanguardia en el mantenimiento de espacios públicos.

La campana hidrolimpiadora representa una novedad significativa. Su funcionamiento técnico se basa en la aplicación de agua a presión y altura uniformes, operando a una distancia mínima del suelo. Este mecanismo garantiza una limpieza homogénea y profunda de la superficie tratada, permitiendo eliminar la suciedad de manera eficaz sin generar las marcas o irregularidades en el pavimento que a menudo producen los sistemas manuales.

El proceso de trabajo se desarrolla en dos fases complementarias: en primer lugar, la campana extrae y desprende la suciedad incrustada en la porosidad de la superficie; posteriormente, se realiza el baldeo habitual para retirar los residuos liberados, asegurando que el pavimento quede en condiciones óptimas.

Esta maquinaria es especialmente adecuada para superficies urbanas como calles adoquinadas, zonas peatonales y plazas. Su eficacia ha quedado contrastada en escenarios muy exigentes como las multitudinarias procesiones en Andalucía, donde la retirada de cera de los adoquines pone a prueba el servicio de limpieza año tras año. Además, su velocidad de trabajo permite optimizar los tiempos de intervención en la vía pública sin renunciar a la calidad del acabado.

El consistorio de la capital de la Plana Baixa dispondrá en exclusiva de una de estas unidades, que se integrará en el plan integral de limpieza actualmente en marcha. El equipo se destinará a puntos específicos que requieran una intervención técnica precisa y servirá como refuerzo en las campañas de limpieza intensiva que se realizan por sectores en todo el término municipal.

La nueva maquinaria se ha incorporado al Plan de Limpieza Integral, dentro de las mejoras contempladas en el contrato de limpieza para modernizar el servicio en la ciudad, donde a principios de 2026 ya se renovó parte del dispositivo con una inversión de la empresa concesionaria de 571.404,59 euros destinados a la adquisición de una barredora de arrastre de 3 m³, una barredora de aspiración de 2 m³, un equipo de hidrolimpieza de alta presión, un camión cisterna de baldeo y un camión volquete con plataforma.

Más recursos

A estos equipos cabe añadir un camión recolector de carga trasera de 16 m³ y un recolector de carga lateral de 24 m³, destinados a la recogida de residuos sólidos urbanos, que elevan la inversión en este a año a un total a 1.038.119,74 euros.

Toda la flota de vehículos y maquinaria a disposición del municipio permite las técnicas de saneamiento más avanzadas, como el barrido mecánico, la hidrolimpieza, el baldeo con agua a presión y detergente, así como la limpieza de contenedores e imbornales y la retirada de enseres y vegetación, complementando los servicios ordinarios sin coste adicional para las arcas municipales.

El concejal de Vía Pública, Mario Trullen, ha destacado la importancia de esta incorporación señalando que “la llegada de esta campana hidrolimpiadora es un ejemplo más del gran despliegue y esfuerzo que estamos realizando de forma conjunta el Ayuntamiento y la empresa Fobesa para mejorar la limpieza viaria cada día. No es un hecho aislado, sino parte de una estrategia constante por dotar a nuestra ciudad de los mejores recursos disponibles". Asimismo, Trullen ha subrayado que"estamos invirtiendo en nueva maquinaria y técnicas de vanguardia que ya están dando resultados visibles, logrando una mejor imagen y mayores niveles de salubridad en nuestras calles. Nuestro compromiso es seguir mejorando el servicio para que los vecinos de Burriana disfruten de un entorno urbano cuidado, limpio y a la altura de lo que merecen".