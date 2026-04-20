Una tienda de las que ya no quedan cierra para siempre en Castellón después de 76 años

Este domingo no ha sido un día cualquiera para María Rosario Bordás. Después de 76 años de servicio, el negocio familiar al que sus padres y ella han dedicado su vida cierra para siempre. Casa Bolás, todo un emblema en Vilafranca, baja la persiana.

Fachada de Casa Bolás, en Vilafranca. / Mediterráneo

Se trata de una tienda de las que prácticamente ya no quedan. Abierta en 1950, era un quiosco-pastelería en el que el cliente podía encontrar todo lo relacionado con ambos mundos: prensa, libros, revistas, pasteles, juguetes, caramelos, chucherías... Un híbrido comercial que los nuevos hábitos de consumo han ido arrinconando hasta abocarlo a la desaparición.

Como suele ocurrir en estos casos, y más aún en los municipios del interior, la tienda cierra por jubilación. María Rosario heredó el negocio de sus padres y continuó el legado de Casa Bolás, pero la falta de relevo generacional ha hecho que tenga que cesar la actividad. "Mis hijos tienen su vida y han decidido tirar por otro lado, así que, viendo que los números me salían, lo dejo ahora, con 63 años”, cuenta, emocionada, la gerente del local a Mediterráneo.

Algunos de los tan variados productos que se podían comprar en la tienda: desde pasteles y turrones a libros. / Mediterráneo

De jugar a empezar a trabajar

La responsable de la tienda se crió ayudando detrás del mostrador, por lo que, como ella misma explica, "aquí se empieza jugando y, casi sin darte cuenta, al día siguiente ya estás trabajando". En un negocio familiar en el que uno es su propio jefe, la dedicación no se negocia, de manera que pocas veces los vecinos han podido ver el establecimiento cerrado. "Nunca hemos cogido vacaciones. Hemos abierto siempre todos los días, 24/7, como se dice ahora. Es la filosofía que siguieron mis padres y me inculcaron, y yo también la he mantenido hasta el final”, relata.

Y esa entrega no implicaba solo abrir todos los días, sino también trabajar hasta en horas intempestivas. María Rosario recuerda jornadas en las que han estado al pie del cañón "hasta las dos de la madrugada" porque eran fiestas o un día importante en el pueblo.

María Rosario Bordás. / Mediterráneo

Cambio de tendencia

El cierre de Casa Bolás lleva aparejado también el ocaso de una era que toca a su fin. Si antes los periódicos y las revistas del corazón eran los artículos que más vendía (recuerda especialmente a sus fieles clientas que seguían comprando el Hola y el Pronto), ahora las tornas han cambiado y, en los últimos tiempos, lo que más distribuía eran "libros y chucherías para los niños". "Todo pasa, por desgracia", resume. Con su marcha, Vilafranca se queda sin el único punto de venta de prensa escrita.

A pesar del lógico "dolor" que siente por despedirse de la tienda a la que ha entregado toda su vida, este domingo ha sido también una jornada cargada de emoción y agradecimiento. Con motivo del último día de apertura, María Rosario ha organizado una chocolatada para despedirse de sus clientes y agradecerles que la hayan acompañado durante todas estas décadas, mientras los vecinos le han trasladado a su vez sus mejores deseos para la nueva etapa que ahora comienza.