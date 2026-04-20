La conexión de un pueblo de Castellón con México

En el marco de la II Cumbre de Rectoras y Rectores México-España 2026 que este fin de semana ha acogido la Universitat Jaume I, una representación institucional de universidades mexicanas y algunas españolas, incluyendo responsables de rectorados y vicerrectorados, realizó una visita a un municipio de Castellón para conocer su patrimonio indiano y, en concreto, la Plaza de México, que este año celebra su 75º aniversario (1951-2026), así como el altar mayor de la iglesia parroquial, donde hay un retablo de la Virgen del Pilar y de la Virgen de Guadalupe.

Unas 30 personas, mayoritariamente mexicanas, asistieron a las explicaciones del patrimonio indiano de la localidad de la Salzadella, se hicieron fotografías con la imagen de la Guadalupana y degustaron productos locales en el ágora dedicada al país centroamericano. El alcalde, Cristóbal Segarra, dio la bienvenida a los mexicanos; el profesor de la UJI Javier Soriano explicó la razón de ser de la Plaza de México; y Tomás Molins, hijo de uno de los indianos de la Salzadella que promovió la construcción de la plaza-jardín, recordó que las obras se realizaron a jornal de villa, es decir, los vecinos del pueblo construyeron la plaza con su trabajo aportado voluntariamente. El patrimonio indiano se completa con 24 bancos de piedra caliza de Xert, en los que están grabados los nombres de las empresas mexicanas que los financiaron, entre ellas muchas fábricas de cerillas y la panificadora Bimbo.

La amplia delegación mexicano-española también visitó la iglesia parroquial de la Salzadella. / Mediterráneo

La visita concluyó con una foto de familia ante el altar mayor de la iglesia, imagen que servirá como documento gráfico e histórico para recordar dos visitas anteriores de mexicanos a la población: en 1964, con motivo de conocer la Plaza de México, y en 1967, para inaugurar el altar mayor, que fue sufragado por empresarios mexicanos.

Centro de interpretación

El Ayuntamiento de la Salzadella, coincidiendo con la Fira de la Cirera 2026, tiene previsto inaugurar el 30 de mayo el denominado Espacio México (Centro de Interpretación de la Plaza de México y de los indianos de la Salzadella), ubicado en la antigua Casa Abadía, donde una exposición permanente permitirá conocer la historia y el patrimonio legado por Tomás Molins y Daniel Montull en la población. La exposición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la Salzadella, un proyecto Encultura de la UJI, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, el grupo de investigación Pegaso (UPV-UV) y el vecindario del municipio castellonense.

La UJI, sede del encuentro de universidades mexicanas y españolas, ha logrado reunir estos días a 100 representantes de universidades, incluyendo 38 rectoras y rectores, que visitan España con motivo de la cumbre que, tras la primera celebrada en Ciudad de México, tiene lugar en Castelló de la Plana. El objetivo de la reunión es impulsar la internacionalización de las universidades y fortalecer el espacio iberoamericano del conocimiento y la educación superior.