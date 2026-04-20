Nuevo escollo para la zona verde de casi 60.000 m² entre la playa de Almassora y el Serrallo

La regeneración de la partida de Om Blanc para crear una zona verde entre el área residencial de la playa de Almassora y el polígono del Serrallo, en el término de Castelló, tendrá que esperar.

El pleno del Ayuntamiento de Almassora ha aprobado este lunes, con los votos de los grupos de la oposición (PSPV, Compromís y Vox), dejar encima de la mesa el acuerdo de cooperación entre el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación para este cometido. Dichos grupos han rechazado votar la propuesta de acuerdo prevista en el orden del día.

“Es un acuerdo de colaboración puramente técnico, elaborado de manera conjunta por los técnicos municipales y de la Generalitat. Un acuerdo que vela por los intereses de almassorins”, ha explicado la alcaldesa, María Tormo, quien ha lamentado “esta oportunidad perdida hoy para avanzar en un asunto que resulta trascendente para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

El pleno deja encima de la mesa el acuerdo con la Generalitat para regenerar más de 58.000 m² entre la playa de Almassora y el polígono industrial del Serrallo. / MEDITERRÁNEO

“No es responsable solicitar 20 minutos antes del pleno que un tema de tanta relevancia para los intereses de los almassorins se quede encima de la mesa y no se someta a votación, cuando hace casi un mes que tenían la información a su alcance y se abstuvieron en comisión informativa”, ha indicado la alcaldesa.

El visto bueno por parte del pleno de este acuerdo de colaboración es imprescindible para poder rubricarlo con la Generalitat y ponerlo en marcha.

Detalles del acuerdo de colaboración

El proyecto redactado contempla la regeneración de diversas parcelas situadas junto al polígono del Serrallo, donde el Ayuntamiento ya ha impulsado trabajos de limpieza y acondicionamiento para preparar el terreno cara a la futura actuación. Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con 17 parcelas que suman una superficie total de 58.295,37 metros cuadrados. El objetivo es crear una zona renaturalizado que actúe como transición entre el entorno industrial y el resto del municipio, reduciendo el impacto visual y ambiental de esta zona.

En el convenio se prevén diversas actuaciones, la primera de las cuales ya se ha completado con la adecuación, por parte del Ayuntamiento, de los terrenos que ya son propiedad municipal. Se contempla el acopio y transporte de tierras para la adecuación del terreno, junto a la demolición de edificaciones existentes y la correcta gestión de residuos.

El plan también incluye la ejecución de las obras, así como un estudio previo de la aptitud ecológica del entorno, con selección de especies vegetales adecuadas para la regeneración. Una tarea que se realizará a través del Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF), órgano competente de la Generalitat Valenciana en materia de investigación, desarrollo e innovación forestal y de flora silvestre adscrito a la citada Vicepresidencia Segunda. El objetivo es mejorar el entorno y mitigar el impacto visual.

Pantalla acústica Por otra parte, cabe recordar que en octubre del 2023, bp inició la instalación del prototipo de una barrera provisional, como parte del proyecto de barrera acústica promovida por la asociación de industrias del polígono El Serrallo (Indes). Y fue la antesala del proyecto reivindicado por el Ayuntamiento de Almassora para dar respuesta, cuanto antes, a los problemas de ruidos y olores que padecen los vecinos de la playa desde hace años, los cuales han acabado emprendiendo acciones legales.

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