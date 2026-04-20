Europa valora visitar campos valencianos para comprobar los efectos de las plagas a instancias de agricultores de Nules

La petición presentada por la Asociación Independiente de Agricultures de Nules (AIAN) ante el Parlamento Europeo para solicitar indemnizaciones que compensen los daños ocasionados a la citricultura valenciana por las plagas de terceros países, tras ser aceptada a trámite, ha dado un paso más. El portavoz de AIAN ha tenido una comparecencia ante la Comisión de Peticiones, con conclusiones que suponen una de cal y otra de arena para los intereses del campo, según afirman.

Por una parte, se ha confirmado que la propuesta «continuará su tramitación», que plantea varias vías de acción. La comisión ha trasladado a AIAN que ello puede suponer «la solicitud de informes adicionales, la exigencia de medidas concretas a la Comisión Europea o incluso en una misión de investigación sobre el terreno».

En la comparecencia, que se realizó de forma telemática, el representante de la asociación, Adán Carrilero, reforzó la petición formulada con la aportación de datos sobre las afecciones sufridas por los agricultores en la Plana Baixa. Apuntó a «pérdidas de cosecha que alcanzan el 97% en naranjo dulce; sobrecostes de 1.980 euros por hectárea al año y tratamientos frente a una docena de plagas foráneas instaladas en el territorio en los últimos veinte años».

Entre ellas, Carrilero incidió en el virus de la Clorosis Nervial Amarilla (CYVCV), «detectado en España en febrero del 2026 y que aún no está incluido como plaga cuarentenaria por la Unión Europea».

De las partes negativas de la reunión, el portavoz de AIAN señaló dos. Por un lado, la defensa por parte de la Comisión de Peticiones de los tratamientos en frío exigidos para las importaciones de cítricos.

Según AIAN, «el funcionario europeo volvió a incurrir en falsedades, al afirmar que se realizan correctamente y que los incumplimientos han disminuido». Adán Carrilero explica que, según expusieron, se realizan dos tipos de tratamiento, en pulpa y en ambiente, pero «la realidad es que Sudáfrica incumple desde el 2022. Enfrían el contenedor, pero no la fruta. La propia patronal sudafricana recomendó a los socios evitar puertos españoles y dirigirse a Rotterdam por la laxitud de los controles».

Carrilero recordó ante la comisión de peticiones que «la normativa internacional (NIMF 42) exige medir la temperatura de la pulpa, no la de ambiente del contenedor, sin embargo, la Comisión Europea sigue aceptando estos registros, lo que invalida por completo la eficacia del tratamiento».

Otro de los aspectos controvertidos que no han sido del agrado de AIAN es la intención manifestada de derivar el asunto de las compensaciones económicas «a las autoridades españolas, nos han sugerido que las indemnizaciones por sobrecostes deberían de gestionarse a nivel nacional».

La asociación considera que es una manera de quitarse responsabilidades «como si el problema fuera solo nuestro, pero la entrada de plagas la consiente Europa, las fronteras con europeas y los incumplimientos del tratamiento en frío se tolera en Rotterdam, un puerto europeo», por esa razón, «no podemos permitir que se laven las manos».

El temor de AIAN es que esa sea la conclusión definitiva, porque «durante años hemos pedido sin éxito a las autoridades españolas indemnizaciones por los sobrecostes generados por las plagas foráneas». Indican que «la Ley de Sanidad Vegetal reconoce indemnizaciones cuando se imponen medidas obligatorias de erradicación, pero no cubre los daños indirectos derivados de la falta de control en frontera».

Adán Carrilero asegura que «durante la sesión, varios eurodiputados mostraron su apoyo a la petición», aunque todo dependerá de las conclusiones de la Comisión de Peticiones, que «en las próximas semanas podría emitir un dictamen solicitando medidas concretas a la Comisión Europea o incluso una misión de investigación sobre el terreno». Tras el encuentro, Carrilero ha recibido confirmación de que tras lo expuesto en el encuentro, han decidido pedir «información adicional y actualizada sobre los distintos aspectos del asunto en cuestión», tanto a la CE como a la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo.

AIAN confía en que se avance en ese sentido, porque de lo contario «no descartamos emprender acciones legales si no se atienden nuestras demandas», porque el agricultor no debe cargar con las responsabilidades provocadas por la política agrícola europea respecto a su relación con importaciones de terceros países, «que es lo que está pasando ahora».