Castellón refuerza su escudo contra el fuego: 2,2 millones para proteger 20 municipios y reparar infraestructuras dañadas por la dana

La provincia de Castellón blinda este verano su defensa frente a los incendios forestales con una inversión de más de 2,2 millones de euros destinada al mantenimiento de áreas cortafuegos y a la recuperación de infraestructuras dañadas por la dana de octubre y noviembre de 2024. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado este lunes Vall d’Alba, donde se desarrollan parte de estas actuaciones estratégicas que alcanzan a 20 municipios de cuatro comarcas castellonenses.

Durante la visita, Martínez Mus ha destacado el compromiso del Consell con la protección del entorno natural y la prevención de incendios. “Desde la Generalitat mantenemos un compromiso firme con nuestro patrimonio natural, su mantenimiento y conservación”, ha afirmado. En este sentido, ha explicado que la actuación de la administración autonómica se centra en dos líneas clave: por un lado, la gestión ordinaria para el mantenimiento continuo de las áreas cortafuegos; y, por otro, la respuesta extraordinaria para restaurar las pistas forestales afectadas por el temporal.

Uno de los datos más destacados es que ya han finalizado los trabajos de recuperación en más de 1.700 metros de tres pistas forestales dañadas por ese episodio meteorológico. Estas intervenciones forman parte de la estrategia impulsada por la Generalitat para recuperar infraestructuras forestales esenciales, garantizar el acceso de los medios de extinción y reforzar la capacidad de respuesta ante posibles incendios.

Además, en paralelo se han desarrollado trabajos en las áreas cortafuegos de la demarcación Sant Mateu-Vall d’Alba, consideradas una herramienta fundamental para frenar la propagación del fuego y proteger tanto el medio natural como los núcleos urbanos y la población. El conseller ha incidido en la necesidad de conservar estas infraestructuras en condiciones óptimas, al considerarlas “un refuerzo clave en la prevención de incendios y en la protección del medio natural, de los municipios y de la población”.

La inversión, ejecutada por la empresa pública Vaersa en colaboración con Tragsa, ha beneficiado a las comarcas de Els Ports, El Baix Maestrat, La Plana Alta y L’Alcalatén, con actuaciones sobre 651 hectáreas. Entre las zonas donde se ha intervenido de forma destacada figuran los montes Herbeset, Torre Enguaita y Vallivana, en Morella; Sierra Simona, en Castellfort; el monte Carrascals de les Boltes, en Atzeneta del Maestrat; y el monte Mas de Comos y Coll de la Palmera, en les Coves de Vinromà.

La dana de 2024 golpeó con fuerza la red forestal valenciana

La Generalitat ha recordado que la dana de octubre y noviembre de 2024 provocó importantes daños en la red forestal de la Comunitat Valenciana, con afecciones en 2.755 kilómetros de pistas forestales, más de 640.000 hectáreas forestales, además de daños en diez depósitos de extinción y dos observatorios forestales. Ante esta situación, se activaron de forma inmediata los trabajos de recuperación para garantizar la operatividad de estas infraestructuras estratégicas.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, estas actuaciones suponen una inversión global de 93 millones de euros, destinada a mejorar la seguridad, la accesibilidad y la resiliencia en zonas forestales de alto valor ambiental. Según ha detallado Martínez Mus, los trabajos ejecutados en las provincias de Valencia y Castellón permitieron que el pasado año todas las pistas estuvieran transitables, y está previsto que este verano las actuaciones queden finalizadas en su conjunto.

El vicepresidente tercero ha remarcado que el objetivo del Consell es seguir apostando por “infraestructuras resilientes y sostenibles que protejan tanto el entorno como a las personas que viven en él”, reafirmando así la voluntad del Ejecutivo autonómico de preservar el patrimonio natural valenciano y reforzar la prevención frente a los incendios forestales.

En la visita institucional a Vall d’Alba también han estado presentes la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo; el director general de Prevención de Incendios Forestales, José Antonio Rueda; y la alcaldesa de la localidad, Marta Barrachina.