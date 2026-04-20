Cómo influye la música en la salud mental de los futuros maestros: la sorprendente conclusión de un estudio de la UJI

La música no solo se escucha: también puede convertirse en un refugio emocional en entornos educativos cada vez más complejos.

La doctora Ana M. Vernia-Carrasco, del Departamento de Educación y Didácticas Específicas de la Universidad Jaume I de Castellón (UJI), ha presentado una investigación que pone el foco en el papel de la música como herramienta clave para mejorar la salud mental de los futuros maestros de Educación Primaria. El estudio ha sido dado a conocer este mes de abril en la 4th International Conference on Current Trends on Science Technology Education and Exhibition (SCITEED 2026), celebrada en Muğla (Turquía).

Impulsado por la Cátedra ‘L’Alcora de Investigación Musical y Calidad de Vida’, el trabajo responde a una preocupación creciente: el impacto de los entornos escolares adversos, como el acoso escolar, en el bienestar emocional tanto de estudiantes como de docentes.

La música como herramienta frente al acoso escolar

La investigación plantea una pregunta clave: ¿puede la música ayudar a mejorar la salud mental en contextos educativos difíciles? Para abordarla, se utilizó una metodología cualitativa basada en cuestionarios en línea dirigidos a 36 estudiantes del grado en Magisterio de Educación Primaria, todos ellos con experiencia práctica en centros educativos.

Los resultados reflejan una realidad compleja. Aunque solo el 47% de los futuros docentes otorga gran importancia a la educación musical, más del 70% reconoce sus beneficios para la salud mental, y un 60% considera que puede influir en la prevención del acoso escolar.

El estudio también detecta una limitada diversidad y conocimiento musical entre los participantes. Predominan géneros como el pop y el reguetón, lo que, según la investigación, puede estar condicionando la percepción cultural y artística de la música en el ámbito educativo.

Este dato apunta a una necesidad clara: reforzar la formación musical práctica en los futuros maestros, no solo como contenido académico, sino como recurso pedagógico y emocional dentro del aula.

Ana Vernia (en el centro), en el congreso celebrado en Turquía / MEDITERRÁNEO

Educación, familia y cultura musical

Más allá del aula, la investigación subraya la importancia de la implicación familiar en el desarrollo educativo y destaca el valor de incorporar música popular y folclórica. Este enfoque contribuiría tanto a la transmisión cultural como al desarrollo integral del alumnado.

El contexto no es menor. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada siete jóvenes entre 10 y 19 años presenta algún trastorno mental. En este escenario, el estudio de Vernia-Carrasco refuerza la necesidad de estrategias innovadoras que integren la música en la educación como herramienta para mejorar el bienestar emocional y social de las nuevas generaciones.

Lejos de ser un complemento, la música se perfila así como un recurso con potencial real para transformar la experiencia educativa desde dentro.