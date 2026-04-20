El médico más divertido que arrasa en las redes sociales, en la Semana de la Salud de Onda

Onda ha arrancado este lunes la Semana de la Salud, con una jornada inaugural en la que se han desarrollado diversas actividades dirigidas a fomentar hábitos de vida saludables entre la ciudadanía. La programación, impulsada por el Consell de la Salud junto al Ayuntamiento, asociaciones y centros sanitarios del municipio, se extenderá durante toda la semana.

Uno de los principales atractivos de esta edición es la charla que tendrá lugar el viernes en el Teatro Mónaco bajo el título Humor y divulgación, a cargo del Doctor y divulgador Marius Lekker, seguido por cerca de un millón de personas en redes sociales, quien combinará ciencia y entretenimiento para acercar la salud al público de una forma cercana y accesible.

Durante la jornada de hoy se han llevado a cabo en centros de salud y edificios municipales de nuestra localidad, actividades participativas y talleres orientados a la promoción del bienestar físico y mental como charlas sobre la lactancia o sobre la higiene postural de los músicos, a cargo de profesionales de la materia y en un ambiente de convivencia y aprendizaje.

Al respecto, el concejal de Ciudad Saludable, Paco Pastor, ha resaltado que “desde este gobierno municipal estamos muy comprometidos con todas aquellas iniciativas que nos permiten acercar la salud a la ciudadanía desde un enfoque más cercano, participativo y comprensible para todos”, y ha añadido que “la implicación de la población demuestra que estamos en el camino correcto para consolidar hábitos de vida saludables en Onda y sumar calidad de vida”.

Durante la jornada de hoy se han llevado a cabo en centros de salud y edificios municipales, actividades participativas y talleres. / MEDITERRÁNEO

Una semana completa de actividades

La Semana de la Salud continuará en los próximos días con un completo programa de actividades que incluye nutrición, actividad física, salud mental, prevención de enfermedades y educación en hábitos saludables, dirigidas a todos los públicos. Además, se desarrollarán talleres, rutas saludables, sesiones informativas, actividades deportivas y propuestas educativas que refuerzan el mensaje central de la iniciativa: la importancia de incorporar la salud en la vida cotidiana.

La programación concluirá el fin de semana con actividades al aire libre, consolidando el papel del entorno natural como espacio clave para el bienestar físico y emocional. Se puede consultar toda la información sobre la semana de la salud e inscripciones en la web municipal www.onda.es.