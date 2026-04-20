El PSPV de Torreblanca reivindica el proyecto del edificio de las asociaciones

El PSPV de Torreblanca denuncia la "deslealtad institucional" que, a su juicio, está mostrando el actual equipo de gobierno del Partido Popular en relación con el proyecto de rehabilitación del futuro edificio de las asociaciones, financiado con fondos europeos Next Generation.

Los socialistas inciden en que "el proyecto en su totalidad, tanto la obtención de la subvención, como la tramitación administrativa y la definición de la actuación, fue impulsado y desarrollado durante la pasada legislatura por el equipo de gobierno del PSPV, logrando una financiación de 376.000 euros dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), siendo una de las iniciativas mejor valoradas en su convocatoria".

Al respecto, aseguran lamentar que el actual ejecutivo local "esté presentando la actuación como un proyecto propio, obviando deliberadamente el trabajo previo realizado y la procedencia de los fondos europeos que lo hacen posible". Y consideran que esta forma de actuar "supone una apropiación política de un proyecto heredado y priva a la ciudadanía de una información veraz y completa sobre el origen de una inversión estratégica para el municipio".

Antigua guardería

El proyecto contempla la rehabilitación integral del antiguo edificio de la guardería para su transformación en un espacio destinado al tejido asociativo local, con salas habilitadas para que las entidades del municipio dispongan de lugares adecuados para desarrollar su actividad, organizar reuniones y promover iniciativas sociales, culturales y comunitarias.

El PSPV de Torreblanca reitera que "se trata de una actuación clave para el fortalecimiento del tejido asociativo local, fruto de la gestión realizada en la pasada legislatura, y reclama que se reconozca el trabajo técnico, político y administrativo que permitió su financiación y puesta en marcha".