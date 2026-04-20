El pueblo de Castellón que ha consolidado su coworking municipal para fijar población

El coworking municipal de Montanejos se ha consolidado en sus dos primeros años de funcionamiento como un servicio útil para dinamizar la localidad, favorecer el teletrabajo y abrir nuevas oportunidades de arraigo en la población. El espacio permite que personas con segunda residencia en la población puedan pasar más tiempo en Montanejos sin renunciar a su actividad profesional y, al mismo tiempo, contribuye a atraer a nuevos vecinos y vecinas que pueden desarrollar su trabajo a distancia durante todo el año.

El presidente de la Fundación Turismo de Montanejos, Sebastián Gómez, ha subrayado que este recurso se ha convertido en “un elemento dinamizador del pueblo”, en un contexto en el que “desde la pandemia la tendencia del teletrabajo es cada vez mayor”. En este sentido, ha destacado que el coworking “es una forma de fijar población y un valor no solo para Montanejos sino para los pueblos de alrededor”, ya que también pueden acceder usuarios de otros municipios próximos mediante un sistema de códigos personales.

El espacio está concebido para ofrecer un entorno funcional para el trabajo y el estudio. / MEDITERRÁNEO

Características

El espacio está concebido para ofrecer un entorno funcional para el trabajo y el estudio. Cuenta con wifi gratuita, microondas, televisión para reuniones telemáticas o conferencias, aseos y condiciones de accesibilidad, con rampa de acceso y baños adaptados para personas con movilidad reducida. Además, la sala también puede reservarse para reuniones de trabajo de mayor tamaño. Gómez ha avanzado que está previsto seguir mejorando el servicio con nuevos equipamientos, como una impresora.

Una de las características más valoradas del coworking municipal es su flexibilidad de uso, ya que el acceso está abierto a lo largo de todo el día. Esta fórmula facilita que puedan utilizarlo tanto profesionales que teletrabajan como estudiantes.

Para empezar a utilizar el coworking, las personas interesadas solo tienen que facilitar sus datos personales en la Oficina de Turismo, donde se les asigna un código personal de acceso. Este sistema permite, además, llevar un control de entrada y salida de usuarios. En el caso de quienes necesiten incorporarse de forma inmediata o no puedan acudir presencialmente, también existe la posibilidad de tramitar el acceso por vía telemática a través del WhatsApp de la Oficina de Turismo.

El alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas, ha enmarcado este servicio dentro de la estrategia del municipio para adaptarse a nuevas formas de residencia y de trabajo vinculadas al medio rural. “El coworking nos permite aprovechar las oportunidades que ofrece el teletrabajo para generar actividad, atraer población y ampliar los servicios disponibles tanto para nuestros vecinos y vecinas como para personas de otros municipios del entorno”, ha señalado.

Sandalinas ha destacado además que Montanejos forma parte de la Red Nacional de Pueblos Acogedores, una iniciativa que identifica municipios con condiciones adecuadas para teletrabajar, y ha recordado la apuesta municipal por habilitar espacios útiles para nuevos usos. “Queremos que Montanejos siga siendo un pueblo preparado para vivir y trabajar durante todo el año, con recursos que respondan a las nuevas necesidades y que ayuden a reforzar el futuro del municipio”, ha concluido.