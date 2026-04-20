Ultimátum de los 'paranyers' a la Generalitat para autorizar el cesto malla

La Associació de Paranyers de la Comunitat Valenciana, Cataluña, Aragón y Baleares (Apaval) ha lanzado este domingo, desde l’Alcora, un ultimátum a la Generalitat para que desbloquee la autorización del cesto malla, el método con el que la entidad aspira a lograr la regulación de la caza tradicional del parany.

Llegada en bus de los 'paranyers'. / R. D. A.

Así se ha puesto de manifiesto durante la XLV Asamblea de la entidad, celebrada en la capital de l'Alcalatén, en la que Apaval ha insistido en que este nuevo mecanismo ha sido avalado por estudios científicos elaborados por la Universitat Politècnica de València (UPV) y por ingenieros de montes independientes, que concluyen que se trata de un sistema “100% selectivo”. Con ese respaldo, la asociación reclama a la Conselleria de Medio Ambiente que responda a la solicitud presentada este año y dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) de 2024.

El salón de actos de las nuevas dependencias municipales de l'Alcora, lleno. / R. D. A.

Plazo de dos o tres meses

De lo contrario, el presidente de Apaval, Miguel Ángel Bayarri, aseguró ante los socios que, si en el plazo de dos o tres meses no reciben una contestación, los autores de estos informes presentarán una querella contra el director general de la Conselleria de Medio Ambiente responsable de esta materia, al considerar que es quien debe firmar la autorización y hacer cumplir la sentencia judicial tras los resultados de las pruebas científicas en el campo. En paralelo, la asociación seguirá reclamando que se regule la práctica del parany mediante el uso del cesto malla.

La entidad recordó que este mismo ensayo científico ya fue presentado en 2025, aunque entonces, según explicaron, la administración les comunicó que había llegado fuera de plazo y que no había tiempo para contestarlo. Esa situación derivó en una demanda contra la Conselleria. Ahora, en 2026, Apaval sostiene que la documentación se ha registrado “en tiempo y forma”, por lo que espera una respuesta dentro de un plazo razonable.

Durante la asamblea, la asociación ha defendido que el objetivo de los estudios presentados a la administración no es otro que demostrar que esta modalidad de captura es selectiva y no masiva, y que, por tanto, puede servir de base para adaptar esta práctica tradicional a las exigencias normativas actuales.

La reunión ha estado presidida por el propio Bayarri, que además ostenta la presidencia de la Asociación Europea de Cazas Tradicionales, junto al secretario, Carlos Adsuara; y el tesorero José Nebot. También han asistido para mostrar su apoyo el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir; la concejala de Deportes, Amparo Segura; el diputado provincial Vicente Pallarés; o el presidente del Club de Cazadores La Alcorense, Mario Escrig.

Los protagonistas de la asamblea, junto al alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir; o el diputado provincial Vicente Pallarés, entre otros. / R. D. A.

Minuto de silencio

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido el minuto de silencio guardado en recuerdo de los paranyeros fallecidos, muchos de ellos, han señalado, con la esperanza de haber podido volver a practicar una actividad que lleva 25 años prohibida sin haber llegado a verlo hecho realidad.

Foto del minuto de silencio. / R. D. A.

Más allá de la reivindicación administrativa y judicial, Apaval ha querido subrayar en l’Alcora que el mundo del parany trasciende la actividad cinegética y forma parte del patrimonio cultural y social de muchos municipios de Castellón y de otros territorios. En este sentido, la asociación defendió la vitalidad del colectivo, que asegura haber ganado socios en los últimos años pese a los reveses sufridos.

La entidad también ha puesto en valor el trabajo desarrollado junto a la Universitat Politècnica de València, con observaciones ornitológicas y estudios sobre la migración de túrdidos cinegéticos en distintas estaciones repartidas por el territorio. Según Apaval, esta labor, en la que participan aficionados aportando datos de campo, constituye un ejemplo de ciencia ciudadana aplicada al estudio de las aves migratorias.

'Escoles de reclam'

Además, la asociación aseguró que mantiene su actividad durante todo el año a través de escoles de reclam, concursos celebrados en distintas poblaciones valencianas y catalanas y una final anual de ámbito europeo, que este año tendrá lugar a finales de agosto en la ciudad italiana de Sacile.

Apaval sostiene que buena parte de su esfuerzo presente y de sus expectativas de futuro pasan por lograr la homologación definitiva del cesto malla, un dispositivo que sustituye a la antigua percha y cuya principal característica, según defienden, es que permite una captura en vivo, con posterior liberación del animal sin manipulación. Para la entidad, este sistema representa la vía para compatibilizar la tradición con los estudios científicos y la normativa actual.