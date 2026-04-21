Benicató: la villa romana enterrada que vuelve a la vida en Nules

La villa romana de Benicató, fechada entre los siglos I aC y V dC, situada en Nules, encara la recta final del que está siendo el proyecto más ambicioso de su historia. La actuación, iniciada el pasado 12 de enero, incluye la excavación arqueológica, consolidación, puesta en valor y musealización de gran parte de este Bien de Interés Cultural, llamado a convertirse en un referente para entender la romanización del litoral de Castellón.

Las obras están promovidas por el Ayuntamiento de Nules y financiadas con fondos europeos Next Generation a través del Ministerio de Turismo. Los trabajos fueron adjudicados a la UTE Villa Romana del Benicató y a la empresa Arko10. La primera se encarga de las actuaciones en el yacimiento y la segunda de la construcción del futuro Centro de Interpretación en el propio enclave, que ya empieza a tomar forma a falta de dos meses para la finalización del proyecto.

La dirección corre a cargo de El Fabricante de Espheras y Arqueocas.

La dirección del proyecto corre a cargo de El Fabricante de Espheras y Arqueocas. / MEDITERRÁNEO

Más superficie excavada

Los trabajos de campo están siendo desarrollados por un equipo de una veintena de operarios, supervisados y documentados por cinco técnicos bajo la dirección de Ana Miguélez, Pablo Medina, Esperança Huguet y Jose F. Albelda.

En el momento del inicio de las actuaciones, los restos visibles del yacimiento ocupaban una superficie aproximada de 1.600 metros cuadrados, pero tras dos meses de trabajo se han añadido 2.000 metros más.

Uno de los elementos más reconocibles de la villa es su patio de 20 columnas con una balsa circular central, alrededor del cual se distribuían unos 40 departamentos conocidos hasta ahora. Además, en su momento de mayor apogeo, en época imperial, la villa contó con baños privados. Posteriormente se incorporaron áreas dedicadas a la explotación agraria y a la producción de vino, con grandes losas de piedra para el prensado o molido y al menos cuatro grandes tinajas globulares para el almacenamiento de alimentos.

Los actuales trabajos están permitiendo documentar hasta cuatro fases distintas de ocupación. / MEDITERRÁNEO

Varias fases de ocupación

Los actuales trabajos están permitiendo documentar hasta cuatro fases distintas de ocupación, con más dependencias, canales para el suministro de agua a la villa, nuevas zonas de producción y una entrada monumental con pórtico hasta ahora desconocida, además de restos arquitectónicos como umbrales y columnas de piedra.

Entre los siglos IV y V se excavaron numerosas fosas que están aportando una gran cantidad de materiales arqueológicos. Junto a los cerámicos, han aparecido también piezas de metal, hueso trabajado y restos de los animales consumidos por los habitantes de la villa.

Cabe destacar, además, que los materiales extraídos se consolidan, se limpian y se tratan en un laboratorio habilitado expresamente para este proyecto, ubicado en el casco urbano de Nules.

Restauración y musealización

El equipo de restauración está conformado por dos técnicas, de campo y de laboratorio, bajo la dirección de Sofía Martínez, encargada también de la consolidación y puesta en valor del yacimiento mediante el recrecido de estructuras para otorgarles legibilidad.

La musealización incluye la instalación de réplicas de los mosaicos hallados hace ahora 70 años en el propio yacimiento, el extendido de gravas para dar visibilidad a las habitaciones, un nuevo vallado perimetral, recorridos interiores y una nueva señalética interpretativa.

Centro de referencia

Excavada por primera vez en 1956, esta villa romana fue la primera en ponerse en valor en la provincia y, cuando finalicen los trabajos, será además un importante centro para entender la romanización en el litoral de Castellón.