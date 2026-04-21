Burriana activa la culminación de Cañada Blanch, la gran conexión pendiente entre Grao y Puerto

El Ayuntamiento de Burriana ha licitado las obras para finalizar la avenida Cañada Blanch, una infraestructura clave para mejorar la conexión entre el Grao y el Puerto y cerrar el anillo viario de la zona marítima. El proyecto, aprobado en el pleno de marzo con el objetivo de impulsarlo este año, permitirá ejecutar los tramos pendientes y ofrecer una alternativa a la avenida Mediterránea, especialmente en los meses de mayor afluencia.

El consistorio da así un nuevo paso para culminar una actuación largamente esperada en la fachada litoral. Las obras salen a licitación por 1.462.772,12 euros y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 7 de mayo.

La intervención contempla la ejecución de dos segmentos del trazado que, en conjunto, suman alrededor de 500 metros de longitud. El primero discurre desde la intersección con la carretera del Puerto hasta la semirrotonda de la calle Rosa dels Vents, mientras que el segundo conectará la calle Bruixola con la calle Manuel Ferrer Granell, en el cruce con el camino de l’Axiamo.

Con un plazo de ejecución de ocho meses, el proyecto incluye la urbanización completa del vial, con acondicionamiento de la calzada, aceras y servicios básicos.

Ámbito de actuación. / MEDITERRÁNEO

La finalización de la avenida permitirá reducir la dependencia de la avenida Mediterránea, principal eje de acceso al litoral y especialmente saturado durante los meses de verano. Los vecinos del litoral sur y del entorno de Serratella dispondrán así de una vía alternativa que mejorará los tiempos de desplazamiento y aliviará la presión sobre las vías existentes.

La historia de esta infraestructura se remonta a más de dos décadas. En 1999 se inició la construcción del primer tramo y, en los años posteriores, se fueron desarrollando distintas fases hasta la apertura al tráfico en marzo de 2015. Sin embargo, quedaron pendientes varios tramos que impedían completar el trazado previsto.

Carril bici

El plan también incorpora una apuesta por la movilidad sostenible. La nueva avenida contará con un itinerario ciclista bidireccional en todo su recorrido, con una anchura de entre 2 y 2,5 metros según el tramo. Para reforzar la seguridad, el carril bici quedará separado del tráfico rodado mediante una banda específica de protección.

La actuación incluye asimismo nuevas glorietas y zonas ajardinadas concebidas para integrarse en el paisaje de transición agrícola de la zona. En estos espacios se prevé la plantación de especies como palmeras datileras, palmitos, olivos y plantas aromáticas.

Otro de los apartados destacados será la red de drenaje proyectada para el nuevo vial, diseñada con criterios de eficiencia y seguridad frente a episodios de lluvia. Además, el proyecto reserva una infraestructura de carácter estratégico con la ejecución de 59 metros de colector general emisario, una actuación que permitirá conectar en el futuro este ámbito con la nueva depuradora proyectada en el camí Llombai.