El Concurso Internacional de Cerámica de l'Alcora ya tiene ganador y llega del lejano oriente

El Ayuntamiento de l’Alcora ha dado a conocer el fallo del jurado del 43º Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora (CICA 2026), uno de los certámenes más consolidados y prestigiosos del panorama cerámico contemporáneo.

El jurado se reunió el pasado 18 de abril en el Museu de Ceràmica de l’Alcora, bajo la presidencia del alcalde, Samuel Falomir, y con la participación de reconocidos profesionales del ámbito artístico y cerámico, quienes coincidieron en subrayar el alto nivel de las obras presentadas en esta edición.

Esta es la obra ganadora del rimer premio del CICA 2026. / R. D. A.

Tras la deliberación, el primer premio, dotado con 7.000 euros y patrocinado por el Ayuntamiento de l’Alcora, se ha concedido a la obra Hollowed-out divinity, del artista chino Zehan Du. El jurado ha valorado especialmente “el uso pulcro y minucioso de la técnica” y “su capacidad para generar un diálogo equilibrado entre tradición y contemporaneidad”, logrando una “síntesis de vocación universal”. La obra propone una reflexión sugerente sobre “la espiritualidad vaciada y reinterpretada”. Asimismo, han destacado su presentación, “cuidada y actual”. “El resultado es una pieza madura y sólida que sorprende por su profundidad y su alto desarrollo conceptual”.

Más galardonados

El segundo premio, con un importe de 5.000 euros y patrocinado por la Diputación de Castellón, ha recaído en Body poetry, de Mariya Alipieva Lazarova (Barcelona). La obra ha sido reconocida por su “lenguaje altamente conceptual”, centrado en una temática de denuncia social que se aproxima al autorretrato, y que evidencia la manipulación del cuerpo para adaptarlo a los cánones establecidos. El jurado ha valorado, además, “la combinación de diversas técnicas —moldes, calcomanías de carácter tradicional, fotografía propia y vidrio soplado— en una aproximación cercana al collage”, que revela “un sólido dominio técnico y una notable capacidad de integración”.

Imagen de la composición que ha sido merecedora del segundo premio. / R. D. A.

Y el tercer premio, con una dotación de 3.000 euros, ha sido para Las trayectorias que una catástrofe dibuja en secreto, de Almudena Lobera (Madrid), sobre el que se ha incidido en “el sólido desarrollo de investigación sobre el territorio y el material”. La propuesta se articula como un proceso de arqueología industrial de un espacio deshabitado, en el que la ruina se convierte en materia de reflexión. Mediante una “cuidada cartografía de formas”, la obra plantea “una sugerente regularización del caos”, explorando su geometría latente.

Y el tercer galardón ha recaído en esta obra artística en cerámica. / R. D. A.

Menciones de honor

Además, el jurado ha otorgado dos menciones de honor. La primera, a Equilibrium I, de Marta Armada (Pontevedra), por su “refinado desarrollo formal” a través de piezas realizadas al torno en porcelana. Una propuesta que se mueve “con sutileza entre el arte, el diseño y la funcionalidad”. Destaca, especialmente, la composición cromática, que aporta unidad y sensibilidad a una obra de apariencia delicada, pero conceptualmente sólida.

La segunda, a Inner Aureole, de Xiao Daixian (China), reconocida por su “excelencia técnica” en el dibujo a tercer fuego sobre porcelana que, a partir de la observación de la naturaleza, se adentra en un universo onírico. La obra resalta por el sutil aprovechamiento de la superficie y por “una sensibilidad contemporánea muy definida”.

En esta edición, el certamen ha contado con una destacada participación: 321 ceramistas (200 internacionales y 121 nacionales) han presentado un total de 472 obras, de las cuales 42 se exhibirán en la exposición del CICA 2026, que podrá visitarse del 15 de mayo al 6 de septiembre en el Museu de Ceràmica de l’Alcora.

Composición del jurado

El jurado ha estado formado por profesionales de reconocido prestigio como: Xavier Monsalvatje, ceramista, miembro de la Academia Internacional de Cerámica; Juan José Montoro, presidente de SECOT Castellón y expresidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos; Rafaela Pareja, ceramista, miembro de la Academia Internacional de Cerámica; Agustín Serisuelo, artista visual y coorganizador de Res-Cer, Residencias Cerámicas de l’Alcora; y Magdalena Villaseca, jefa del departamento de actividades culturales de la Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora; junto al director del Museu de Ceràmica, Eladi Grangel, como secretario.

Desde el Ayuntamiento de l’Alcora se ha vuelto a poner en valor la relevancia internacional del CICA como plataforma de promoción de la cerámica contemporánea y como espacio de encuentro entre artistas de todo el mundo, consolidando a l’Alcora como un referente en este ámbito.