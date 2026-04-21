Danza urbana, teatro de calle, poesía y música electrónica: así será el nuevo festival de la Vall d’Uixó

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha presentado la primera edición del Festival de Artes Urbanas (FAU), que se celebrará los días 7, 8 y 9 de mayo, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Cultura en colaboración con Festivals AMO, empresa gestora del Auditorio Leopoldo Peñarroja, con el objetivo de acercar la cultura a la ciudadanía y garantizar el derecho de acceso a las artes escénicas.

La presentación ha corrido a cargo del concejal de Cultura, Jorge Marqués, y de la jefa de producción del festival, Isabela Alfaro, quienes han destacado que este proyecto “busca romper barreras con el público y convertir la cultura en una experiencia compartida, accesible para todas las personas y como medio de expresión colectiva”.

El festival apuesta por sacar las artes escénicas a la calle y descentralizar los espectáculos con diferentes ubicaciones del municipio, convirtiendo los espacios públicos en escenarios abiertos y vivos. “Queremos poner en valor la danza y las artes urbanas como una forma de expresión de tribu, de comunidad y de sociedad”, ha señalado Marqués. En este sentido, ha remarcado que “la cultura no debe estar encerrada en espacios concretos, sino que debe salir a la calle”.

La programación

En cuanto a la programación, el festival contará con una propuesta variada que combina danza contemporánea, urbana, música electrónica, poesía y espectáculos de calle. Entre los participantes destacan compañías y artistas reconocidos como Kukai Dantza, Premio Nacional de Danza 2017, que presentará un estreno en el marco del festival; Anna Confetti, con una larga trayectoria en el clown y el circo gestual; o The Concept Dance Company e Iron Skulls Co, que fusionan danza contemporánea y urbana con lenguajes escénicos innovadores.

Imagen del cartel, con la programación incluída, del Festival d'Arts Escèniques de la Vall d'Uixó. / Mediterráneo

También formarán parte de la programación artistas como Kiko López, referente en danza urbana y contemporánea; la compañía MyMadder, que combina movimiento y electrónica, así como propuestas participativas como el Poetry Slam, que da voz a la ciudadanía a través de la palabra, y The Get Down, con batallas de hip-hop abiertas al público. El festival se cerrará con una sesión de música electrónica con DJs de la escena valenciana como Goalmaker y Ladrillovitz.

Marqués ha destacado que “es una oportunidad para compartir y disfrutar de la cultura de manera accesible e intergeneracional”, y ha invitado a toda la ciudadanía “a participar en esta experiencia colectiva que transforma las calles en espacios de convivencia y expresión artística”. Con esta iniciativa, la Vall d’Uixó refuerza su apuesta por una cultura abierta, inclusiva y conectada con la ciudadanía.