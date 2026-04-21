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Les Alqueries impulsa la Fira del Comerç para visibilizar al tejido tradicional

La plaza Mayor acogerá este domingo, 26 de abril, una jornada para apoyar al sector con sorteos y la reivindicación de su papel como motor económico y social

El alcalde de les Alqueries, con las representantes de las fiestas, entre otros, en la Fira del Comerç del 2025.

El alcalde de les Alqueries, con las representantes de las fiestas, entre otros, en la Fira del Comerç del 2025. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Les Alqueries acogerá el próximo domingo, 26 de abril, una nueva edición de la Fira del Comerç, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento con el objetivo de reforzar y visibilizar el papel del comercio local. El evento se celebrará en la plaza Mayor en horario de 10.00 a 14.00 horas, convirtiéndose en un escaparate del tejido comercial tradicional del municipio.

La feria nace como una apuesta decidida por un modelo de comercio cercano, basado en la atención personalizada y el conocimiento experto de los productos, valores que desde el consistorio consideran esenciales frente a otras formas de consumo más impersonales. Durante toda la mañana, vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos puestos instalados, conocer la oferta de los comercios locales y realizar sus compras en un ambiente dinámico y participativo.

Como incentivo adicional, todas las personas que realicen alguna compra durante la feria entrarán automáticamente en el sorteo de cuatro cheques de 50 euros, una iniciativa con la que se pretende fomentar el consumo en el propio municipio y premiar la confianza en el comercio de proximidad.

El alcalde, Antonio Gil, ha destacado la importancia de este tipo de eventos para la economía local. “El comercio tradicional es un pilar fundamental de nuestro municipio. No solo genera actividad económica, sino que también crea empleo, riqueza y contribuye a mantener vivo nuestro patrimonio social”, ha señalado.

Gil ha subrayado además que “apostar por el comercio local es apostar por un modelo sostenible y cercano, donde el trato humano y la calidad del servicio marcan la diferencia. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir impulsando iniciativas que ayuden a nuestros comerciantes a crecer y a adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia”.

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Con esta feria, el consistorio reafirma su compromiso con un sector que considera estratégico para el desarrollo del municipio, poniendo en valor la cercanía, la confianza y el arraigo que caracterizan al comercio de toda la vida.

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