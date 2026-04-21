Langostino, tapas y producto de proximidad en el Gastrollagostí 2026 de Vinaròs

El Ayuntamiento de Vinaròs ha anunciado la convocatoria para la puesta en marcha de la primera edición del Gastrollagostí 2026, un nuevo evento gastronómico que se celebrará los días 6 y 7 de junio con el objetivo de consolidar al municipio como referente de la cultura culinaria mediterránea y promocionar el producto local.

Impulsado por la Concejalía de Turismo, el certamen reunirá a un máximo de 10 restaurantes de la localidad, seleccionados mediante convocatoria pública abierta hasta el 11 de mayo. Cada establecimiento deberá presentar una propuesta compuesta por cinco tapas, de las cuales dos tendrán como ingrediente principal el langostino de Vinaròs, producto estrella del evento, mientras que las otras tres serán de creación libre y vinculadas a la gastronomía local.

Durante el fin de semana, los restaurantes ofrecerán sus elaboraciones de langostino desde casetas modulares instaladas para la ocasión, en horario de mañana y noche, con precios que oscilarán entre los 4 y los 12 euros. La recaudación será íntegra para los propios participantes, lo que refuerza el carácter dinamizador de la iniciativa para el sector hostelero.

Productores y elaboradores artesanales

El evento también contará con la participación de ocho productores y elaboradores artesanales, que dispondrán de espacios propios para la venta de productos alimentarios, vinos y licores. La organización priorizará aquellos procedentes de Vinaròs, la comarca del Baix Maestrat y territorios cercanos, así como aquellos que cuenten con certificaciones de calidad.

Con esta nueva propuesta, el consistorio busca no solo atraer visitantes, sino también poner en valor el trabajo de restauradores y productores locales, fomentando el consumo de proximidad y generando nuevas oportunidades de promoción económica y turística para la ciudad.