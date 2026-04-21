Nuevo sistema de bombeo en Moncofa: la actuación busca reducir las inundaciones en la zona norte del Grao

El Ayuntamiento de Moncofa ha iniciado la renovación del sistema de bombeo de Marjals Noves con el objetivo de prevenir inundaciones en la zona norte del Grao, tanto en el área urbana como en el suelo rústico circundante. La actuación supone una inversión con fondos propios que superará los 645.000 euros y se prevé que el nuevo sistema pueda entrar en funcionamiento antes del próximo verano, reforzando así la capacidad de respuesta ante episodios de lluvias intensas.

Para poder llevar a cabo esta intervención ha sido necesario, en primer lugar, adquirir los terrenos colindantes que permitirán la ampliación de la infraestructura. Según ha explicado el alcalde, Wences Alós, se trata de una instalación clave para gestionar el agua procedente tanto de la zona rústica como de varios viales del núcleo urbano de la playa, especialmente aquellos situados en cotas más bajas donde la evacuación del agua resulta especialmente complicada durante episodios de lluvias torrenciales. Esta actuación se complementa con la ampliación reciente del bombeo de Serratelles, lo que en conjunto permitirá mejorar de forma significativa el drenaje en toda la zona norte del Grao.

El bombeo actual, con muchos años de antigüedad, será sustituido por una nueva infraestructura que ofrecerá mayores garantías de funcionamiento y eficiencia. Los trabajos iniciales se han centrado en la demolición de la caseta existente y en la construcción de una nueva instalación, que contará con un cerramiento adaptado a las dimensiones necesarias y una zona de trabajo más amplia y operativa.

Una de las particularidades del proyecto es que el nuevo bombeo funcionará íntegramente mediante un grupo electrógeno. Esta solución responde a las dificultades técnicas existentes para dotar a la zona de suministro eléctrico convencional, debido a la complejidad de instalar torres y cableado. Para ello se habilitará un espacio específico que albergará este sistema, diseñado como un recinto hermético que garantizará tanto la protección del equipo como un funcionamiento silencioso gracias a la incorporación de tecnología de última generación.

Además, la actuación contempla la mejora de la capacidad hidráulica en dos pontones cercanos al bombeo. Esta intervención consistirá en sustituir el actual tubo de hormigón de 1.000 milímetros de diámetro por dos marcos prefabricados de hormigón armado, con una sección interior de 1,50 por 1,50 metros, colocados en paralelo. Esta ampliación permitirá aumentar el caudal de evacuación del agua en momentos de máxima acumulación.

Con todo ello, se espera que el nuevo sistema contribuya a reducir de forma notable las inundaciones provocadas por la escorrentía, especialmente en calles como Oropesa y Benicàssim, situadas al norte del casco urbano de la playa y muy próximas al bombeo. La actuación busca, en definitiva, ofrecer una solución más eficaz y duradera a un problema recurrente en la zona, mejorando la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.