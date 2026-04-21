Orpesa fija el 25 de abril para su Mig Any fester con vermut, tardeo y discomóvil

Orpesa ya calienta motores para una de las citas que marca el pulso festivo del municipio antes del verano. El Mig Any fester ya tiene día cerrado y programación definida: será este sábado 25 de abril, con una agenda pensada para llenar de ambiente distintos puntos de la localidad desde el mediodía hasta bien entrada la noche.

El Ayuntamiento ha apostado este año por una fórmula centrada en la música y en el encuentro entre vecinos, con un formato compacto que reunirá en una misma jornada algunas de las propuestas más ligadas al ocio festivo.

El concejal de Fiestas y Juventud, David Juárez, ha destacado el papel de esta celebración dentro del calendario local. “La celebración del Mig Any fester nos indica que nos encontramos en el ecuador de nuestro calendario festivo. Este año la programación se enfoca en eventos musicales para disfrute de todo el municipio”.

Música de mediodía a madrugada

La primera convocatoria llegará a las 12.00 horas con un vermut previsto en la explanada de la plaza de toros, un espacio que volverá a convertirse en punto de reunión para arrancar la jornada en clave festiva.

Ya por la tarde, la actividad se desplazará al recinto multiusos, donde el programa retomará fuerza a partir de las 19.00 horas con el tardeo amenizado por Los Indios, una actuación que figura entre los principales atractivos del cartel.

Tras ese concierto, la música seguirá en el mismo recinto con la discomóvil The End, encargada de estirar la celebración hasta la madrugada y de poner el cierre a una jornada concebida para disfrutar del ambiente festivo sin interrupciones.

El Mig Any vuelve así a consolidarse como una fecha señalada dentro de la agenda local, una cita que sirve para mantener vivo el pulso de las fiestas y que gana presencia como propuesta de ocio para el municipio.