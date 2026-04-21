Sant Jordi planta cara a los mosquitos con un intenso plan de tratamientos
El Ayuntamiento inicia los tratamientos larvicidas en distintas zonas del casco urbano, Panorámica Golf y Planes del Regne
El Ayuntamiento de Sant Jordi iniciará este jueves los tratamientos larvicidas para prevenir la proliferación de mosquitos en las zonas más sensibles del municipio, tanto en el propio casco urbano como en varias ubicaciones de la urbanización Panorámica Golf y Planes del Regne.
El alcalde, Iván Sánchez Cifre, ha explicado que "no bajamos la guardia, y vamos a aplicar ya los tratamientos larvicidas. Seguimos trabajando para paliar las molestias que puedan generar la proliferación de estos insectos, y para conseguirlo también hacemos un llamamiento a la población porque la participación ciudadana es fundamental”.
Desde el Ayuntamiento se recuerda a la ciudadanía la importancia de mantener limpias las parcelas, no acumular agua estancada en macetas y objetos de jardín, y limpiar adecuadamente las piscinas y otras zonas sensibles.
Cabe recordar que los tratamientos realizados por el Ayuntamiento van en total coordinación con los que aplica la Diputación de Castellón.
- Una tienda de las que ya no quedan cierra para siempre en Castellón después de 76 años
- Castelló levantará en cinco meses su primer edificio prefabricado de más de tres plantas
- Muere una ciclista en un accidente con un camión en Vinaròs
- Un restaurante de Castelló luchará por cocinar el mejor arroz del mundo: ya está en la final
- Un macrobuque procedente de China completa con éxito una operación histórica en el puerto de Castellón
- Una multinacional del mueble abrirá nueva tienda en Vila-real y ya busca personal
- Castellón se prepara para una jornada de calor intenso: las máximas superarán los 30 grados
- Así queda el ascenso directo para el Castellón tras los resultados de la 36ª jornada, cerrada con la polémica de Riazor