Sant Jordi planta cara a los mosquitos con un intenso plan de tratamientos

El Ayuntamiento de Sant Jordi iniciará este jueves los tratamientos larvicidas para prevenir la proliferación de mosquitos en las zonas más sensibles del municipio, tanto en el propio casco urbano como en varias ubicaciones de la urbanización Panorámica Golf y Planes del Regne.

El alcalde, Iván Sánchez Cifre, ha explicado que "no bajamos la guardia, y vamos a aplicar ya los tratamientos larvicidas. Seguimos trabajando para paliar las molestias que puedan generar la proliferación de estos insectos, y para conseguirlo también hacemos un llamamiento a la población porque la participación ciudadana es fundamental”.

Desde el Ayuntamiento se recuerda a la ciudadanía la importancia de mantener limpias las parcelas, no acumular agua estancada en macetas y objetos de jardín, y limpiar adecuadamente las piscinas y otras zonas sensibles.

Cabe recordar que los tratamientos realizados por el Ayuntamiento van en total coordinación con los que aplica la Diputación de Castellón.