Nueva edición de la campaña 'Barri a Barri'
Los vecinos del barrio de Sant Pere piden más papeleras y pintar las escaleras de la puerta de la antigua muralla en Onda
La alcaldesa visita el barrio junto al equipo de gobierno para escuchar de primera mano las necesidades de los residentes
La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha protagonizado una nueva edición de la campaña ‘Barri a Barri’ en el barrio de Sant Pere, una iniciativa con la que el equipo de gobierno continúa recorriendo las calles del municipio para mantener un contacto directo con los vecinos, conocer sus inquietudes y recoger propuestas de mejora para cada zona.
Acompañada por la concejala de Barrios, Marta Villanueva, y el concejal de Vía Pública, Vicente Ramón, así como de otros miembros del equipo de gobierno, la alcaldesa ha visitado el barrio, donde ha podido conversar con los vecinos y atender de primera mano varias de sus peticiones relacionadas con el mantenimiento urbano, la limpieza y la mejora de los espacios públicos.
Entre las principales demandas trasladadas por los vecinos destacan la mejora de la señalética de la zona, la instalación y reposición de papeleras, el pintado de las escaleras del portal de Sant Pere (única puerta conservada íntegra de la antigua muralla medieval) y la actuación sobre la iluminación de un santo en la misma calle Sant Pere, con el objetivo de mejorar el estado general del entorno y garantizar un mejor estado de conservación del entorno urbano.
Ballester ha subrayado: “La mejor forma de gobernar es estando en la calle, escuchando directamente a los vecinos y conociendo de cerca qué necesita cada barrio”. En esta línea, ha asegurado que el Ayuntamiento ya ha tomado nota de todas las peticiones trasladadas y trabajará para darles solución lo antes posible, priorizando aquellas actuaciones más necesarias en el día a día de los ondenses.
Gestión cercana y respuesta directa
La campaña ‘Barri a Barri’ se ha consolidado como una herramienta fundamental para reforzar la participación ciudadana y acercar la administración local a los ondenses, permitiendo una gestión más eficaz, ágil y ajustada a las necesidades reales de cada barrio.
A través de estas visitas periódicas, el equipo de gobierno recoge propuestas vecinales, al tiempo que supervisa sobre el terreno el estado de calles, plazas e infraestructuras, facilitando una planificación más eficiente de las actuaciones municipales.
Así pues, el Ayuntamiento de Onda continuará desarrollando nuevas jornadas de ‘Barri a Barri’ en los distintos barrios y zonas diseminadas del municipio, reafirmando así su apuesta por una gestión cercana, útil y centrada en las personas.
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