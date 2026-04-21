Los vecinos del barrio de Sant Pere piden más papeleras y pintar las escaleras de la puerta de la antigua muralla en Onda

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha protagonizado una nueva edición de la campaña ‘Barri a Barri’ en el barrio de Sant Pere, una iniciativa con la que el equipo de gobierno continúa recorriendo las calles del municipio para mantener un contacto directo con los vecinos, conocer sus inquietudes y recoger propuestas de mejora para cada zona.

Acompañada por la concejala de Barrios, Marta Villanueva, y el concejal de Vía Pública, Vicente Ramón, así como de otros miembros del equipo de gobierno, la alcaldesa ha visitado el barrio, donde ha podido conversar con los vecinos y atender de primera mano varias de sus peticiones relacionadas con el mantenimiento urbano, la limpieza y la mejora de los espacios públicos.

Entre las principales demandas trasladadas por los vecinos destacan la mejora de la señalética de la zona, la instalación y reposición de papeleras, el pintado de las escaleras del portal de Sant Pere (única puerta conservada íntegra de la antigua muralla medieval) y la actuación sobre la iluminación de un santo en la misma calle Sant Pere, con el objetivo de mejorar el estado general del entorno y garantizar un mejor estado de conservación del entorno urbano.

Ballester ha subrayado: “La mejor forma de gobernar es estando en la calle, escuchando directamente a los vecinos y conociendo de cerca qué necesita cada barrio”. En esta línea, ha asegurado que el Ayuntamiento ya ha tomado nota de todas las peticiones trasladadas y trabajará para darles solución lo antes posible, priorizando aquellas actuaciones más necesarias en el día a día de los ondenses.

Gestión cercana y respuesta directa

La campaña ‘Barri a Barri’ se ha consolidado como una herramienta fundamental para reforzar la participación ciudadana y acercar la administración local a los ondenses, permitiendo una gestión más eficaz, ágil y ajustada a las necesidades reales de cada barrio.

A través de estas visitas periódicas, el equipo de gobierno recoge propuestas vecinales, al tiempo que supervisa sobre el terreno el estado de calles, plazas e infraestructuras, facilitando una planificación más eficiente de las actuaciones municipales.

Así pues, el Ayuntamiento de Onda continuará desarrollando nuevas jornadas de ‘Barri a Barri’ en los distintos barrios y zonas diseminadas del municipio, reafirmando así su apuesta por una gestión cercana, útil y centrada en las personas.