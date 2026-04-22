Almassora amplía a cinco días el proyecto para prevenir el absentismo en los institutos

El Ayuntamiento de Almassora ha reforzado una de sus iniciativas dirigidas a combatir el absentismo escolar y apoyar al alumnado más vulnerable de Secundaria. El consistorio impulsará la tercera edición del proyecto Conecta, que este año se ampliará y pasará a desarrollarse de lunes a viernes en los dos institutos del municipio: el IES Vila-roja y el IES Álvaro Falomir.

La concejala de Bienestar Social, Eugenia Martinavarro, y el edil de Educación, Vicente Blay Casino, se han reunido con los directores de ambos centros y con los responsables de la iniciativa para definir la hoja de ruta de esta nueva edición. La principal novedad será precisamente la ampliación del programa, que suma una jornada semanal más respecto a cursos anteriores, cuando se llevaba a cabo de lunes a jueves.

Foto de la reunión para abordar el proyecto 'Conecta' contra el absentismo escolar. / Mediterráneo

Según ha explicado Martinavarro, el objetivo del proyecto es recuperar la motivación del alumnado y mejorar su implicación en la vida académica para que pueda aprovechar mejor los recursos educativos que tiene a su alcance. La iniciativa está dirigida por Patrick Van Boven, psicólogo de la Asociación Nacional de Patología Dual (Asepadual).

Desde el área de Bienestar Social destacan que la evaluación de las anteriores ediciones ha dejado resultados positivos, con mejoras en la actitud hacia el aprendizaje y en la vinculación del alumnado con el entorno escolar. También se ha apreciado un refuerzo de las habilidades sociales y emocionales de los estudiantes participantes.

La concejala ha subrayado que el proyecto confirma la importancia de una intervención temprana y coordinada entre administraciones y comunidad educativa para reenganchar al alumnado y prevenir el fracaso escolar.

El programa nació a partir de un diagnóstico previo que puso de manifiesto la necesidad de ofrecer recursos complementarios a los centros educativos para motivar a los estudiantes, evitar el abandono temprano y fomentar una visión positiva de la escuela como un espacio de crecimiento personal, y no solo como una obligación.