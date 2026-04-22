Almenara afronta un pleno de alto voltaje: el gobierno socialista busca aprobar el presupuesto de 2026 con 1,2 millones en inversiones

Almenara celebrará este jueves un pleno municipal en el que el equipo de gobierno socialista, actualmente en minoría, llevará para su aprobación los presupuestos de 2026, unas cuentas que ascienden a 9.578.128 euros en ingresos y que reservan 1.212.961 euros para inversiones.

La propuesta presupuestaria, según ha explicado a Mediterráneo la alcaldesa, Estíbaliz Pérez, se ha elaborado tras un proceso de diálogo con los distintos grupos de la oposición. En ese trabajo previo, según ha detallado, se han tenido en cuenta diferentes propuestas planteadas por estas formaciones con la intención de favorecer cierto consenso y enriquecer el documento final. Además, también se han incorporado iniciativas procedentes de los presupuestos participativos presentadas en tiempo y forma por los vecinos y vecinas del municipio.

Más inversión en caminos rurales, recogida selectiva y seguridad

Entre las principales líneas de actuación recogidas en los presupuestos de Almenara para 2026 figura un incremento del 15% en la partida destinada a la reposición y mejora de los caminos rurales, una medida orientada al mantenimiento de unas infraestructuras consideradas fundamentales tanto para el sector agrícola como para la comunicación dentro del término municipal.

Las cuentas también contemplan la ampliación del servicio de recogida selectiva, con el objetivo de reforzar las políticas medioambientales y de sostenibilidad en materia de gestión de residuos. A ello se suma un aumento de la dotación económica destinada al servicio de socorrismo, con la previsión de mejorar la seguridad en las zonas de baño, especialmente en las épocas de mayor afluencia.

Asimismo, el presupuesto prevé un refuerzo en las áreas de turismo y medio ambiente, que el ejecutivo local considera estratégicas para el desarrollo económico del municipio. En esta misma línea, se incrementan los recursos destinados a la conservación de los restos de la línea XYZ y a la organización de visitas guiadas, con el fin de poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la localidad.

Entre los proyectos más relevantes incluidos en estas cuentas destaca el impulso al nuevo edificio multifuncional, concebido como una infraestructura cerrada para la celebración de todo tipo de eventos. Según se plantea, esta instalación permitirá desarrollar la programación anual sin depender de las condiciones meteorológicas y facilitará una mayor estabilidad en la organización de actividades culturales, sociales y recreativas.

Posible prórroga de las cuentas de 2025

La alcaldesa ha defendido que se trata de unos presupuestos “ajustados a la realidad actual del municipio”, elaborados bajo criterios de “responsabilidad y realismo”. En este sentido, ha apelado a la necesidad de adoptar una decisión coherente respecto a su aprobación y ha señalado que el respaldo a estas cuentas permitiría avanzar en la gestión municipal y dar continuidad a los proyectos previstos para el próximo ejercicio.

Pese a ello, la aprobación de los presupuestos municipales de Almenara se presenta complicada. El grupo municipal de Compromís mantiene su posición de trabajar en un acuerdo de gobierno y de que, al menos, un edil forme parte de la junta de gobierno local, una posibilidad que cuenta con la negativa de los socialistas. Por su parte, el grupo municipal popular sostiene que en su día presentó un documento con una relación de propuestas y que, según su portavoz, no ha recibido “ningún tipo de contestación”.

Si no se produce un cambio significativo en las próximas horas, Almenara se verá abocada a prorrogar el presupuesto de 2025 para afrontar el último año de la legislatura.