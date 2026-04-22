Burriana obtiene la concesión de Costas para regularizar el paseo de la calle Gravina

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la resolución de la Dirección General de la Costa y el Mar por la que se otorga al Ayuntamiento de Burriana la concesión administrativa para la ocupación de 984 m2 de dominio público marítimo-terrestre en la calle Gravina situada en el Grau, con el objetivo de regularizar y consolidar el paseo existente y sus infraestructuras.

Hasta ahora, tanto el Ayuntamiento como los vecinos debían solicitar autorizaciones específicas a Costas para cualquier actuación de mantenimiento, reparación o mejora, al tratarse de un espacio construido sobre dominio público. La concesión, que llega tras haber sido aceptadas previamente las condiciones impuestas por Costas en el pleno municipal celebrado en marzo, tiene un plazo de quince años prorrogables hasta un máximo de treinta y queda exenta de canon al tratarse de un espacio de uso público municipal.

Entre las exigencias del ente se encuentra la ejecución por parte del consistorio de las labores necesarias para adaptar el paseo existente con el fin de ajustarse al futuro proyecto estatal de estabilización del litoral. La actuación incluye la demolición parcial de la plataforma de hormigón y del muro que separa el paseo de la playa, así como la continuidad de la pasarela con una sección de madera. El objetivo es recuperar espacio de playa y renaturalizar unos 560 m2 de superficie, integrando mejor el paseo en el entorno litoral.

Además, el Ayuntamiento deberá reordenar las redes de servicios urbanos existentes en la zona, trasladando las conducciones de agua, alcantarillado y alumbrado fuera del dominio marítimo-terrestre. Para ello se plantea su reubicación en calles próximas como La Farola, de forma que los edificios actualmente conectados puedan mantener el suministro sin ocupar el frente litoral.

La resolución también establece restricciones al tráfico rodado, que quedará limitado exclusivamente a vehículos de emergencia, mantenimiento y acceso a garajes autorizados. Asimismo, las obras derivadas de estas actuaciones deberán ejecutarse en un plazo máximo de 24 meses desde la concesión, con una finalización prevista en 36 meses.

El expediente se inició en 2020 a petición del Ayuntamiento, que buscaba regularizar jurídicamente unas infraestructuras ya consolidadas antes de la Ley de Costas.