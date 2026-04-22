III Foro de Municipalismo: Servicios básicos
Burriana refuerza su plantilla de Policía Local y mejora su red de tuberías
El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, apunta que la renovación de 6.500 luminarias ha permitido «un ahorro de 600.000 euros anuales»
Jorga Monferrer, alcalde de Burriana, remarcó la necesidad continua que existe de mejorar los servicios básicos en las poblaciones. "Nos adaptamos pronto al bienestar. Aunque la ambulancia tarde diez minutos en llegar, todos queremos que se retrase todavía menos", señaló. Por eso, desde la localidad, "trabajamos para hacer que la ciudad sea más segura y más limpia".
Entre las decisiones tomadas con este objetivo, Monferrer destacó en su intervención que "hemos contratado a 23 agentes de Policía Local más y también hemos puesto en marcha un plan de choque de limpieza. Además, a través de un contrato de 15 años, hemos renovado 6.500 luminarias de Burriana, lo que nos ha permitido reducir la emisión de CO2 a la mitad, así como ahorrar 600.000 euros al año en la factura".
Aparte, Jorge Monferrer no quiso olvidar el trabajo realizado por su Ayuntamiento para mejorar la red de tuberías de la población. "En los últimos 10 años, hemos invertido 10 millones de euros para mejorar un total de 62 kilómetros de tuberías. Con este trabajo, el número de averías se ha reducido un 75% y el ahorro en agua es, ahora mismo, de más de un 80%".
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