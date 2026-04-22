El Cardenal Tarancón 'vuelve' a casa: Burriana recibe el legado que abrirá por fin su museo

Burriana ha dado un paso decisivo para hacer realidad el futuro Museo Cardenal Tarancón. El Ayuntamiento ha formalizado el convenio de recepción del legado material y personal de Vicente Enrique y Tarancón, cardenal natural de la ciudad y figura clave de la historia contemporánea, tras la firma del acta de cesión entre el alcalde, Jorge Monferrer; y Vicenta María Enrique-Tarancón Gallego, en representación de la familia del cardenal.

El acuerdo permitirá al consistorio asumir la gestión, custodia y protección de un conjunto de piezas de gran valor histórico y sentimental que pasarán a integrar el núcleo principal del espacio museístico previsto en el Racó de l’Abadia.

Objetos personales y documentos históricos del cardenal pasarán a formar parte de la colección museográfica / MEDITERRÁNEO

La entrega se realiza a título gratuito y tendrá una vigencia inicial de quince años prorrogables. Además, responde a la voluntad expresada por el propio Tarancón de que su legado permaneciera ligado a la iglesia de El Salvador, templo donde fue bautizado y ordenado obispo.

Larga espera

La cesión supone un avance relevante para culminar un proyecto pendiente desde hace más de dos décadas. El edificio destinado al museo se finalizó en 2001, aunque nunca llegó a abrir sus puertas, por lo que la puesta en marcha de este espacio se convirtió con el paso de los años en una reivindicación recurrente en la ciudad.

Durante ese largo periodo de espera, la falta de avances llevó a la familia del cardenal a valorar en algunos momentos la posibilidad de donar el legado fuera de Burriana para garantizar su conservación y difusión. Mientras tanto, parte de los fondos permanecieron depositados en el colegio Salesianos de la ciudad, donde fueron custodiados provisionalmente.

El alcalde, Jorge Monferrer, Vicenta María Enrique-Tarancón Gallego y el edil de Cultura, Alejandro Clausell durante la firma del acta de cesión del legado. / MEDITERRÁNEO

Las piezas

Entre las piezas que pasarán a custodia municipal destacan el báculo, el anillo episcopal de marfil esmaltado con la imagen de la Mare de Déu de la Misericòrdia, su primer pectoral de 1946 y la homilía pronunciada en San Jerónimo el Real durante la entronización del rey Juan Carlos I.

El legado también incorpora objetos de su vida cotidiana y reconocimientos internacionales, como el rosario regalado por Juan Pablo II, su máquina de escribir o incluso su DNI.

Esta cesión llega después de la firma del convenio con el Obispado de Segorbe-Castellón el pasado mes de febrero, un acuerdo catalogado como 'histórico' según fuentes municipales. Asimismo, el pleno del Ayuntamiento aprobó en marzo una inversión de 260.000 euros para adecuar las salas del museo.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha agradecido a la familia la generosidad y confianza depositada en la institución municipal, destacando que “este legado es el testimonio de un hombre clave en la historia de España que siempre llevó a Burriana en su corazón".

Por su parte, el concejal de Cultura, Alejandro Clausell, ha señalado que la recepción de estas piezas permite iniciar ya el diseño de la museografía. El edil ha concretado que "contamos con documentos inéditos y objetos que narran la transición española desde una perspectiva única", añadiendo que "nuestro objetivo es que el Museo Cardenal Tarancón sea un referente cultural de primer orden que consolide a Burriana como una auténtica Ciudad de Museos”.