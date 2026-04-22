Cierra en Castellón un clásico de la cocina china después de 35 años

Hung baja la persiana y con él se marcha también una parte de la memoria gastronómica de un municipio de la provincia de Castellón.

El emblemático restaurante chino, abierto desde el 18 de agosto de 1991, cerrará definitivamente el próximo día 26 por la jubilación de su propietario, poniendo fin a una trayectoria de 35 años que ha acompañado a varias generaciones de clientes y que deja una huella muy reconocible en la oferta hostelera de Benicàssim.

No se trata de un cierre cualquiera. Fue el primer restaurante chino del pueblo, en una época en la que Benicàssim apenas rondaba los 8.000 habitantes y muchas de las zonas hoy plenamente integradas en el entramado urbano eran todavía descampados, campos de naranjos o solares vacíos. La apuesta no era menor: abrir un negocio propio en una localidad pequeña, con una propuesta que entonces todavía resultaba novedosa para muchos vecinos.

Detrás de esa historia ha estado siempre la misma persona. Llegó a España con apenas 16 años, procedente de Hong Kong, después de haber trabajado ya dos años en cocina en su lugar de origen. Aterrizó en Bilbao en 1977 con un contrato de trabajo, acompañando a un primo, en una aventura que marcaría para siempre su vida personal y profesional.

De Hong Kong a Benicàssim

En la capital vizcaína empezó como ayudante de cocina en un restaurante chino y permaneció allí durante 13 años. Fue también en Bilbao donde conoció a Ana, su mujer, con la que formó una familia y tuvo a sus dos hijos. Aquella etapa resultó decisiva, no solo porque consolidó su oficio entre fogones, sino también porque asentó las bases de un proyecto de vida que acabaría echando raíces mucho más al sur.

El matrimonio en el interior del restaurante Hung de Benicàssim. / Eva Bellido

La llegada a Benicàssim se produjo en 1991. La familia conocía ya la zona por sus vacaciones y había encontrado en ella un lugar tranquilo, agradable y con posibilidades. Además, detectaron una oportunidad clara: en el pueblo no existía ningún restaurante chino. Esa ausencia fue el origen de Hung, un establecimiento que acabaría convirtiéndose con el paso del tiempo en todo un clásico para vecinos, veraneantes y familias enteras.

La evolución del municipio ha corrido en paralelo a la del negocio. Quienes lo impulsaron recuerdan un Benicàssim mucho más pequeño, acogedor y pausado, con inviernos duros por la escasa actividad, pero también con una calma que les terminó convenciendo para quedarse a vivir definitivamente. Hoy, después de décadas en el municipio, siguen considerándolo su casa y tienen claro que se quedarán para siempre aquí.

Un clásico con cocina cantonesa y clientela fiel

Uno de los rasgos que mejor explica la trayectoria de Hung ha sido su identidad culinaria. El restaurante apostó desde el inicio por una cocina de estilo cantonés, vinculada a Hong Kong, con matices propios dentro de la amplia diversidad gastronómica china. Esa personalidad diferenciada fue, según su propietario, una de las claves que permitió al local mantenerse incluso en los años en los que llegó a haber más restaurantes chinos en Benicàssim.

Steve Hung ha estado al frente de la cocina todo este tiempo. / Eva Bellido

La carta también ha sido siempre uno de sus sellos más reconocibles. Hung ha llegado a ofrecer unos 130 platos distintos, una amplitud que da idea del ritmo y de la exigencia diaria de una cocina en la que su dueño ha trabajado prácticamente en solitario durante décadas, coordinando varios fogones al mismo tiempo y sacando adelante tres o cuatro elaboraciones a la vez en pleno servicio.

Entre los platos más recordados por la clientela destacan el arroz tostado con gambas y el pato Pekín. Este último ha sido una de las grandes especialidades de la casa, servido con su salsa, sus crepes y la guarnición necesaria para que cada comensal pudiera prepararlo a su gusto en la mesa, en una presentación muy característica que muchos clientes asocian directamente a la experiencia de comer en Hung.

El arroz tostado con gambas es uno de los platos estrella. / Eva Bellido

Pero si algo ha sostenido realmente al restaurante durante tanto tiempo ha sido su clientela. Por sus mesas han pasado hasta tres generaciones de una misma familia. Parejas que acudían de novios, que después regresaban con sus hijos y que más tarde han vuelto acompañadas por una nueva generación, según recuerda emocionado Steve Hung, el propietario. Esa continuidad ha convertido el local en mucho más que un negocio de restauración: ha sido también un espacio unido a recuerdos familiares, celebraciones y costumbres compartidas durante décadas.

Toda una vida en hostelería

El cierre llega por jubilación, no por falta de actividad ni por desgaste del negocio. A sus 65 años y con 48 cotizados, su dueño ha decidido poner fin a una trayectoria larguísima de trabajo. Primero deberá afrontar una operación y, después, espera abrir una etapa distinta, con tiempo para viajar, conocer mejor España y disfrutar con más calma de una vida que la hostelería apenas le ha dejado saborear.

Detrás de una historia de éxito y constancia también hay renuncias. La hostelería le ha robado mucho tiempo de familia, especialmente durante la infancia de sus dos hijos. Los horarios del restaurante apenas le permitían verlos una hora o una hora y media al día, una realidad muy común en tantos negocios familiares y sacrificados que sostienen durante años la vida cotidiana de un pueblo.

Steve Hung, el extraordinario cocinero que encara su jubilación. / Eva Bellido

Ana María Echevarría, su esposa, ha sido durante todo este tiempo la cara visible en sala, atendiendo a los clientes desde el comedor y construyendo con ellos una cercanía que también ha sido parte fundamental del sello del restaurante. Entre cocina y atención al público, ambos han levantado un negocio que ha sobrevivido al paso del tiempo gracias a la constancia, al trato cercano y a una propuesta muy reconocible.

Cierre y traspaso

El último servicio será el día 26. No habrá despedida especial ni celebración programada. Será, simplemente, una jornada más en apariencia, aunque cargada de emociones para quienes han hecho de Hung una parada habitual durante tantos años.

El local, de 170 m2, muy luminoso, con cocina amplia y en una ubicación estratégica a la entrada del pueblo, quedará disponible para traspaso. Su futuro todavía está por escribir, pero su papel en la historia hostelera de Benicàssim ya está asegurado.