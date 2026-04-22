Compromís la Vall d’Uixó lanza sus primarias a un año de las elecciones

El colectivo local de Compromís la Vall d'Uixó ha anunciado el inicio de su proceso de primarias para elegir a la persona que encabezará la candidatura con la que la formación concurrirá a las elecciones municipales de 2027. Con la aprobación de este reglamento, Compromís da el primer paso para configurar el proyecto político de cara a la próxima legislatura.

El secretario local del colectivo, Gabriel Gilabert, ha explicado que se ha decidido lanzar este proceso a prácticamente un año de las elecciones por una cuestión estratégica y de convicción: “Queremos salir ya a la calle a convencer a la gente de que es posible y necesaria otra manera de hacer política. Tenemos tiempo por delante para hablar con nuestros vecinos y vecinas y demostrar que Compromís es la mejor opción posible para impulsar las transformaciones que necesitamos como ciudad”.

Participación y la democracia interna

Este proceso de primarias es una expresión inequívoca de la firme creencia de la coalición en la democracia participativa interna y externa. El reglamento aprobado se basa en los principios de igualdad de género, representación intergeneracional, pluralidad interna y participación.

Desde la dirección local se quiere poner en valor la libre disposición de las bases para dar un paso adelante, recordando que cualquier persona de Compromís tiene derecho a participar en el procedimiento de primarias. “Creemos profundamente en la participación de nuestra militancia.

Abrir este proceso es la mejor garantía para tener el mejor candidato o candidata posible, elegido de forma horizontal y transparente por las bases”, ha señalado Gilabert.

Calendario del proceso

El reglamento aprobado marca los plazos clave para que la militancia pueda presentar sus proyectos y avales de cara a encabezar la lista electoral:

El plazo para la presentación de candidaturas y avales comenzará el 21 de abril a las 10.00 horas y se extenderá hasta el 3 de mayo a las 18.00 horas.

La votación final para elegir al cabeza de lista tendrá lugar el domingo 10 de mayo.

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Con este proceso, Compromís la Vall d'Uixó empieza a engrasar la maquinaria electoral con el objetivo de consolidar un proyecto sólido, abierto y transformador para el futuro de la ciudad.