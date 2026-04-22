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Compromís la Vall d’Uixó lanza sus primarias a un año de las elecciones

El plazo para la presentación de candidaturas y avales comenzará el 21 de abril y se extenderá hasta el 3 de mayo

Foto de marzo de 2023 de algunos miembros de la lista de Compromís para las últimas elecciones.

Foto de marzo de 2023 de algunos miembros de la lista de Compromís para las últimas elecciones. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

La Vall d'Uixó

El colectivo local de Compromís la Vall d'Uixó ha anunciado el inicio de su proceso de primarias para elegir a la persona que encabezará la candidatura con la que la formación concurrirá a las elecciones municipales de 2027. Con la aprobación de este reglamento, Compromís da el primer paso para configurar el proyecto político de cara a la próxima legislatura.

El secretario local del colectivo, Gabriel Gilabert, ha explicado que se ha decidido lanzar este proceso a prácticamente un año de las elecciones por una cuestión estratégica y de convicción: “Queremos salir ya a la calle a convencer a la gente de que es posible y necesaria otra manera de hacer política. Tenemos tiempo por delante para hablar con nuestros vecinos y vecinas y demostrar que Compromís es la mejor opción posible para impulsar las transformaciones que necesitamos como ciudad”.

Participación y la democracia interna

Este proceso de primarias es una expresión inequívoca de la firme creencia de la coalición en la democracia participativa interna y externa. El reglamento aprobado se basa en los principios de igualdad de género, representación intergeneracional, pluralidad interna y participación.

Desde la dirección local se quiere poner en valor la libre disposición de las bases para dar un paso adelante, recordando que cualquier persona de Compromís tiene derecho a participar en el procedimiento de primarias. “Creemos profundamente en la participación de nuestra militancia.

Abrir este proceso es la mejor garantía para tener el mejor candidato o candidata posible, elegido de forma horizontal y transparente por las bases”, ha señalado Gilabert.

Calendario del proceso

El reglamento aprobado marca los plazos clave para que la militancia pueda presentar sus proyectos y avales de cara a encabezar la lista electoral:

El plazo para la presentación de candidaturas y avales comenzará el 21 de abril a las 10.00 horas y se extenderá hasta el 3 de mayo a las 18.00 horas.

La votación final para elegir al cabeza de lista tendrá lugar el domingo 10 de mayo.

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Con este proceso, Compromís la Vall d'Uixó empieza a engrasar la maquinaria electoral con el objetivo de consolidar un proyecto sólido, abierto y transformador para el futuro de la ciudad.

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