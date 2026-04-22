L’Alcora inicia la mejora de la calle la Bassa, primer paso visible del plan municipal

El Ayuntamiento de l’Alcora ha iniciado las obras de mejora de la calle la Bassa, una actuación que supone el primer paso visible del plan l’Alcora Creix, poniendo en marcha desde el primer momento un proyecto que tiene como objetivo seguir transformando el municipio con intervenciones útiles y planificadas.

Los trabajos se centran en la reparación de la acera sur de la calle, actualmente deteriorada y con deficiencias que dificultan el paso, especialmente para personas mayores, con movilidad reducida o con carritos infantiles. Tal y como recoge la memoria técnica, la actuación tiene como objetivo adaptar este itinerario a la normativa vigente en materia de accesibilidad, garantizando un recorrido más seguro, continuo y accesible .

En concreto, las obras incluyen la demolición del pavimento existente, la ejecución de una nueva base y la colocación de nuevo pavimento y bordillo adaptados, así como la reubicación de imbornales para mejorar el drenaje. Todo ello permitirá renovar completamente este tramo y adecuarlo a las condiciones que requiere el espacio público.

Además, la intervención dará respuesta a problemas detectados en la zona, como el deterioro provocado por las raíces de los árboles, que han afectado al estado de la acera y a su funcionalidad .

El plazo de ejecución previsto es de un mes, con una inversión cercana a los 30.000 euros, lo que permitirá mejorar de forma notable el uso cotidiano de este vial por parte de los vecinos y vecinas .

Desde el Ayuntamiento destacan que esta actuación no es un hecho aislado, sino que forma parte del despliegue del plan l'Alcora Creix, que ya empieza a materializarse con intervenciones concretas. “Este es el mejor ejemplo de que el plan no es solo una previsión, sino una realidad que ya está en marcha, con actuaciones que responden a necesidades reales del día a día”, señalan.

Con esta primera actuación, el consistorio refuerza su compromiso con una forma de trabajar basada en la cercanía, la planificación y la ejecución, combinando proyectos de mayor alcance con mejoras concretas que inciden directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.