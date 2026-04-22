Les Coves de Sant Josep rompen la última barrera: una barca adaptada facilitará la entrada a personas con limitaciones de movilidad

Les Coves de Sant Josep de la Vall d'Uixó han eliminado la gran barrera a la movilidad que impedía que «muchas personas pudieran visitarlas». La barca adaptada a disposición de los visitantes con limitaciones de movilidad ya es una realidad.

Con la presentación de esta novedad se culmina un proyecto que se inició hace varios años, para el que el Ayuntamiento quiso contar con la colaboración de Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe). El propósito no era otro que acabar con ese gran obstáculo que supone el acceso a las barcas para quiene van en silla de ruedas o necesitan de cualquier dispositivo electrónico para moverse.

"Las pruebas ya se han hecho"

El concejal de Turismo, Javier Ferreres, ha explicado que «las pruebas ya se han hecho», por lo que no se trata de un anuncio, sino de una invitación para quienes, hasta la fecha, no se planteaban visitar les Coves, porque no podían subir en las barcas. Para concretar esa visita, como solo hay una barca adaptada, tienen que contactar con info@covesdesantjosep.es «y les llamarán para reservar el día y la hora».

Detalla que la embarcación tiene capacidad para dos personas en silla de ruedas y dos acompañantes. En el caso de que solo viaje una persona en silla de ruedas, caben cuatro ocupantes más.

Ferreres ha celebrado que a partir de ahora, se puede decir que les Coves «son universales» y está convencido de que el servicio «será un éxito, porque muchísimas personas que no han podido visitar nunca el río subterráneo, ahora podrán hacerlo».

Intermediación

Lina Soler, coordinadora de Cocemfe CV, ha indicado que el papel de la confederación ha sido la de «intermediar para hacer posible que en les Coves existiera una barca accesible, con lo que eso supone a nivel técnico, un reto que hemos superado de manera conjunta».

Ha señalado, a su vez, que esta colaboración forma parte del proyecto de turismo inclusivo de la entidad, denominado La Comunitat Valenciana també per a tu, que pretende creer rutas turísticas «adaptadas e inclusivas, para que las personas con discapacidad puedan participar en las mismas condiciones que el resto».

Ramón Meseguer, vicepresidente de Cocemfe Castellón, ha participado en las pruebas, en las que era muy importante garantizar la estabilidad de la embarcación. Algo que ha quedado probado. En conclusión, ha hecho una valoración «muy positiva» de este avance.

Javier Ferreres ha insistido, por su parte, en que la adaptación de la visita a les Coves de Sant Josep no es un hecho aislado. Forma parte del objetivo de «convertir la Vall d'Uixó en un destino para todos, que facilite la vida a las personas con discapacidad, dando un paso definitivo en cuanto a ofrecer «un turismo inclusivo».