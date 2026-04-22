Marta Barrachina: "El municipalismo es apostar por la igualdad de oportunidades"

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, fue la encargada de alzar el telón del III Foro del Municipalismo, organizado por el periódico Mediterráneo. En su intervención, la máxima responsable de la institución provincial hizo un ferviente elogio de "la proximidad y la responsabilidad cotidiana" que definen al municipalismo.

Barrachina destacó que "apostar por el municipalismo es apostar por la igualdad de oportunidades y por una forma de gobernar que pone las personas en el centro. Los alcaldes y las alcaldesas somos la primera puerta a la cual llaman los vecinos". Y añadió que "damos respuesta inmediata y gestionamos el día a día sin descanso".

Por eso, la presidenta de la Diputación resaltó que "la proximidad, la responsabilidad cotidiana es lo que de verdad define el municipalismo. Porque el municipalismo no empieza en las grandes instituciones, sino que comienza en cada ayuntamiento, en cada alcalde y alcaldesa, en cada decisión que se toma pensando en la gente".

Marta Barrachina destacó que "desde la Diputación de Castellón, estamos junto a los ayuntamientos más que nunca, trabajando codo a codo para reforzar servicios e infraestructuras esenciales. Porque gobernar desde el municipalismo también es proteger".

La institución, en materia de seguridad y emergencias, ha reforzado el Consorcio Provincial de Bomberos y ha impulsado una línea de ayuda para catástrofes, a lo que se unirá la implantación de cámaras de control de tráfico en municipios pequeños.

Por su parte, en el apartado hídrico, Barrachina incidió en que "esta es la legislatura del agua, con proyectos estratégicos para asegurar el abastecimiento y combatir la sequía", lo que se añade al "apoyo administrativo a los ayuntamientos, ya que asumimos servicios como la gestión de residuos para reducir cargas en los municipios más pequeños".

Finalmente, recalcó que "también lo hacemos con más inversión directa que nunca", lo que se traduce en mejoras de la red de carreteras, y damos más recursos con plan Impulsa para proyectos adaptados en cada municipio.

Reglas fiscales

Aprovechó también la presidenta de la Diputación para recordar que "nos encontramos con reglas fiscales que nos impiden utilizar nuestros ahorros para mejorar la vida de los vecinos", por lo que demandó al Gobierno de España que "nos permita utilizar los remanentes con autonomía".

En este apartado reivindicativo, Barrachina añadió otras reivindicaciones como "inversiones para el interior", caso de la ampliación de la CV-10 o la finalización de la N-232, las obras en la costa para frenar la regresión, así como los trabajos antiinundaciones. Aparte recalcó la necesidad de "defender en Europa nuestro sector cerámico y la agricultura".

Quiso recalcar la máxima responsable de la Diputación que "sin ayuntamientos fuertes no hay cohesión territorial ni igualdad de oportunidades. El futuro de nuestra provincia se construye desde cada pueblo".

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Con esta base, "tenemos que continuar trabajando juntos para reforzar el papel de las administraciones locales como el pilar fundamental de nuestro sistema". Además, concluyó Barrachina que "al final, cada inversión y cada proyecto tiene un único objetivo: mejorar la vida de nuestros vecinos".