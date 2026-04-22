Moncofa pisa el acelerador: destina 4 millones para mejorar el municipio

El Ayuntamiento de Moncofa destinará cuatro millones de euros procedentes del remanente positivo del ejercicio 2025, que ha superado los seis millones, a una serie de actuaciones orientadas a mejorar los servicios municipales y desarrollar proyectos considerados prioritarios para el municipio. Este resultado económico favorable permitirá al consistorio afrontar inversiones relevantes durante el año 2026 sin comprometer la estabilidad presupuestaria, consolidando así una línea de gestión basada en el equilibrio entre ingresos y gastos.

El alcalde, Wences Alós, ha destacado que este escenario económico abre la puerta a ejecutar diversas iniciativas que llevaban tiempo planificándose y que ahora podrán materializarse. Entre ellas, se encuentran la peatonalización de la plaza de la Constitución, la actuación en el trinquet municipal, la puesta en marcha de un ambicioso plan de asfaltado, así como la ejecución de obras contempladas en el plan director de alcantarillado.

A estas actuaciones se suman también la reordenación del tráfico en la zona norte del municipio y la adquisición de nuevos contenedores vinculados al contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y optimizar el funcionamiento de los servicios públicos.

Inversiones con los remanentes de Moncofa

El primer edil ha subrayado la “importancia de mantener un control riguroso de las cuentas municipales, insistiendo en la necesidad de evitar gastos que puedan resultar inasumibles o desproporcionados”. En este sentido, ha señalado que es “fundamental ajustar la ejecución del presupuesto a las previsiones reales, especialmente en los capítulos relacionados con el gasto, para prevenir posibles desviaciones que puedan afectar negativamente a la planificación económica. Un desfase presupuestario podría traducirse en la paralización de proyectos necesarios o en la obligación de recurrir a incrementos impositivos que recaerían directamente sobre la ciudadanía”.

En esta línea, el equipo de gobierno ha realizado un análisis detallado de las necesidades más inmediatas del municipio, priorizando aquellas inversiones que pueden tener un impacto más significativo a corto plazo. Este proceso de evaluación ha permitido definir un conjunto de actuaciones que, según el alcalde, “contribuirán a reforzar el desarrollo de Moncofa y a encarar el futuro con garantías. La planificación económica y la selección de proyectos responden, por tanto, a una estrategia que combina prudencia financiera con una apuesta clara por la mejora continua de las infraestructuras y los servicios municipales, con la intención de seguir avanzando hacia un modelo de municipio más moderno, eficiente y adaptado a las demandas actuales de sus habitantes”.