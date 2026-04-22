Nules refuerza la Policía Local con la incorporación de cuatro nuevos agentes

La Policía Local de Nules ha incorporado a cuatro nuevos agentes. En concreto, se trata de tres agentes interinos, que pasarán a ser funcionarios de carrera una vez finalicen su formación en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe), y de un cuarto agente que se suma a la plantilla para cubrir una vacante mediante el sistema de movilidad.

Con estas incorporaciones, además, se amplía la plantilla del cuerpo, ya que tres de las plazas son de nueva creación. En este sentido, el alcalde de Nules y concejal de Seguridad y Policía Local, David García, ha señalado que “la idea es mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía, y supone además un paso importante en el incremento de efectivos necesarios en la Policía Local de Nules”.

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Nules se sigue trabajando tanto en la renovación de diferentes escalones de la plantilla como en su ampliación. De hecho, este refuerzo de personal ha permitido implantar en la Policía Local de Nules el sistema de trabajo 7/7.

“Es un sistema que es el que más se está implantando actualmente en este cuerpo de seguridad y que responde a un compromiso de la Alcaldía y a una demanda de los sindicatos que ya es una realidad”, apunta el alcalde.