Onda y Reciplasa culminan el sellado definitivo del vertedero y cierran un capítulo abierto hace 28 años

28 años después de que Onda comenzara a enterrar la basura de 46 municipios de Castellón, el Ayuntamiento y Reciplasa han culminado el sellado definitivo del vertedero. Una actuación de gran carga simbólica y medioambiental que pone fin a una etapa iniciada en 1998 y que durante muchos años ha convertido parte de su término municipal en destino de los residuos de buena parte de la provincia.

Así lo anunciaron el presidente de la empresa pública, Sergio Toledo; y la alcaldesa, Carmina Ballester, durante el III Foro de Municipalismo, organizado por Mediterráneo, donde dieron a conocer que el vaso que quedaba pendiente de clausura, el B, ya está sellado. La intervención, que formaba parte de un paquete de actuaciones presupuestado en 2,7 millones de euros y dirigido a mejorar la planta de tratamiento, consistió en evitar el filtrado de agua procedente de las lluvias y su contaminación a través de la masa de residuos y la generación de lixiviados, fluidos perjudiciales para el medio ambiente.

Ambas partes concluyen así el acuerdo anunciado en mayo de 2024, en el que comparecieron de forma conjunta para poner en marcha el proyecto.

"Caballo de batalla"

Durante su intervención, el máximo responsable de Reciplasa recordó que la planta fue "pionera" cuando se creó en 1998, pero admitió que en la actualidad es la "menos eficiente de la Comunitat Valenciana". Por ello, aseguró que la entidad está inmersa en un proceso de modernización total para ganar capacidad de aprovechamiento de los residuos y reducir al máximo su destino a vertedero, que ha sido "uno de los caballos de batalla" que han tenido durante muchos años en esta zona de la provincia. Y destacó como uno de los grandes avances logrados el hecho de que, "por fin", se haya conseguido sellar el vaso del vertedero de Onda.

Mientras, Ballester celebró que el municipio tenga “finalmente sellado” el vertedero, aunque advirtió de que el cierre no borra el impacto acumulado tras años de enterramiento de residuos. “Como alcaldesa, tengo la obligación de tener memoria y sé que tengo millones de toneladas de basura enterradas en mi término municipal”, afirmó.

Foto de la planta de tratamiento de residuos de Reciplasa en Onda. / Mediterráneo

"Herida abierta en la tierra"

Incidió en que, pese al sellado, en Onda sigue existiendo "una herida abierta en la tierra", al tratarse de residuos enterrados en una zona próxima a un río. Por ello, reivindicó que las administraciones y el sector sean capaces de "buscar y encontrar" en el futuro la tecnología necesaria para desenterrar esos residuos y hacerlos desaparecer "de la manera más óptima" o, al menos, reducirlos “a la mínima expresión". A su juicio, se trata de "una deuda" no solo con los vecinos de Onda, sino también con los de toda la provincia y la Comunitat, donde existen otros “puntos negros” esparcidos con basura enterrada.

La alcaldesa enmarcó esta reflexión en una visión más amplia de la sostenibilidad, entendida como la capacidad de seguir creciendo y generando riqueza y bienestar sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. “Es una asignatura pendiente nuestra con generaciones que ni siquiera han nacido todavía”, sostuvo.

Cronología

El sellado definitivo del vertedero cierra así una etapa que arrancó en 1998 con su autorización y, después, una vez colmatado, con su ampliación en 2009.

Más tarde, en 2019 se dejó de enterrar basura al quedarse sin espacio de nuevo y, como solución, se proyectó un nuevo macrovertedero e incineradora de animales muertos, lo que causó el rechazó unánime de la sociedad y el Ayuntamiento ondenses hasta lograr finalmente su paralización.