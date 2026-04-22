La campaña de Onda que ha enganchado a 1.200 niños al reciclaje recibe un premio

El Ayuntamiento de Onda ha recogido el premio de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que reconoce la campaña municipal ‘No llances res, respecta el nostre entorn’ en la categoría de Desarrollo Rural, Agricultura y Respeto por el Medio Ambiente, dentro de la VIII edición de los Premios Buen Gobierno FVMP 2025.

El galardón distingue una iniciativa que ha logrado implicar durante el curso escolar 2024-2025 a más de 1.200 alumnos de Infantil y Primaria de cinco centros educativos del municipio, así como a docentes y centenares de familias ondenses.

La entrega del reconocimiento, recogido por la concejala de Educación de Onda, María Ojeda, pone en valor una campaña que ha ido mucho más allá del ámbito escolar para consolidarse como una estrategia integral de educación ambiental basada en la prevención, la concienciación y la corresponsabilidad ciudadana.

En este sentido, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha subrayado que este proyecto “nace de una pregunta muy sencilla: ¿qué huella queremos dejar a las próximas generaciones? Y la respuesta es clara, una Onda más consciente, más sostenible y más comprometida con nuestro entorno”. Asimismo, ha remarcado: “Hemos convertido el reciclaje en una experiencia compartida por los niños y sus familias”.

Por su parte, Ojeda, ha destacado que este premio “reconoce una forma de educar que implica a los niños, a las familias y a toda la ciudad en el cuidado del entorno”. En esta línea, ha añadido: “Cuando conseguimos que el reciclaje salga del aula y llegue a casa, estamos generando un cambio importante y duradero”.

Educación ambiental desde la infancia

El eje principal de la campaña ha sido la concienciación temprana a través de una metodología práctica y cercana. Durante todo el curso escolar, el alumnado trabajó las tres erres —reducir, reutilizar y reciclar— mediante la reutilización de residuos domésticos para crear dibujos, paneles colectivos y maquetas en tres dimensiones que posteriormente formaron parte de una exposición conjunta.

El proyecto se desarrolló en los cinco centros educativos de Onda, logrando que todo el alumnado de Infantil y Primaria participara activamente en las actividades programadas. De este modo, el aprendizaje permitió interiorizar hábitos sostenibles desde la experiencia directa y cotidiana.

Un proyecto que implica a toda la ciudad

‘No llances res’ ha trascendido el entorno educativo para convertirse en un proyecto compartido por toda la ciudadanía. Una de las acciones más visibles fue el Carnaval Escolar temático, que reunió a más de 3.000 participantes en el pabellón Víctor Cabedo con disfraces elaborados a partir de materiales reutilizados, consolidando la campaña como un acontecimiento colectivo de gran impacto social.

A ello se sumó una exposición itinerante compuesta por diez paneles de gran formato que recorrieron todos los centros educativos, así como una muestra abierta al público en la Casa de la Cultura donde se presentaron los trabajos realizados por el alumnado y los resultados del proyecto.

En paralelo, la campaña mantuvo activo su mensaje durante todo el año a través de una estrategia de comunicación exterior con mupis digitales, pantallas LED y vinilos urbanos instalados sobre alcantarillas con imágenes de fauna marina, además de un gran contenedor destinado al reciclaje de tapones de plástico.