El PSPV de Benicàssim exige recursos para renovar las paradas de autobús deterioradas

El PSPV de Benicàssim ha reclamado al equipo de gobierno del PP que dote de recursos las partidas de mantenimiento de mobiliario público para sustituir y renovar las paradas de autobús del municipio, "muchas de las cuales presentan un deterioro evidente, con desperfectos, estructuras oxidadas y graves carencias de accesibilidad, sin asientos en condiciones ni espacios adaptados para personas con movilidad reducida", critican.

Para la portavoz socialista, Paloma Pascual, hace falta actuar no solo para mejorar el servicio que recibe la ciudadanía, sino también por la imagen que Benicàssim proyecta a las personas que la visitan. “El primer impacto que recibe mucha gente cuando llega a Benicàssim es el de nuestro mobiliario urbano, y lo que se encuentra demasiado a menudo son paradas que ni siquiera cumplen las condiciones mínimas de confort, porque no protegen ni de la lluvia ni del sol”, ha denunciado.

A esta situación se suma, según Pascual, la falta de información clara y actualizada sobre horarios y frecuencias, así como la inexistencia de sistemas de información en tiempo real, una herramienta que ya es habitual en muchos municipios de nuestro entorno.

La dirigente socialista ha criticado directamente a la alcaldesa y senadora, Susana Marqués, y ha advertido de que “no vale seguir pasando la pelota de una administración a otra mientras el servicio se deteriora”. En este sentido, ha defendido que hace falta “gobernar asumiendo responsabilidades, coordinándose y dando soluciones”.

Además, Pascual ha apostado por una mejora integral de la movilidad sostenible y del transporte público en el municipio, con medidas como la puesta en marcha de un bus urbano circular que mejore las conexiones internas. “Benicàssim supera ya los 20.000 habitantes y multiplica considerablemente su población en temporada alta, y no puede seguir ofreciendo una imagen tan nefasta de un servicio tan básico como el transporte público”, ha concluido.