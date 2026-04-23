III FORO DE MUNICIPALISMO: VIVIENDA
Albocàsser demanda una normativa específica para el mundo rural
La alcaldesa considera que aplicar las mismas reglas que en el ámbito urbano dificulta la gestión en los pueblos pequeños
Albocàsser defendió la necesidad de adaptar las políticas de vivienda y urbanismo a la realidad de los municipios del interior y reclamó una normativa específica para el mundo rural, al considerar que aplicar las mismas reglas que en el ámbito urbano dificulta enormemente la gestión en los pueblos pequeños.
Durante su discurso, la alcaldesa, Isabel Albalat, hizo hincapié en la importancia de dotar de estabilidad a la normativa y evitar cambios constantes que impidan trabajar con seguridad tanto a administraciones, técnicos como profesionales.
Recursos
En este sentido, sostuvo que uno de los principales problemas es la falta de un marco diferenciado que tenga en cuenta las limitaciones de recursos, personal y capacidad económica de los municipios rurales.
La munícipe vinculó además la lucha contra la despoblación a una mejora integral de las condiciones de vida en el interior. A su juicio, la existencia de vivienda disponible en los pueblos solo podrá traducirse en nuevas oportunidades residenciales si se garantiza una buena red de carreteras, una conexión adecuada a internet y unos servicios básicos suficientes, al menos a escala comarcal.
Discriminación positiva
Albalat apostó también por aplicar medidas de «discriminación positiva» que favorezcan la llegada y permanencia de profesionales en los pueblos. Como ejemplo, planteó implementar un plus de ruralidad en la nómina para funcionarios, docentes o personal sanitario que residan en estas zonas.
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