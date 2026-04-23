Nueva faceta de David García, el alcalde de Nules, como escritor de cuentos: «No será el último»

David García es alcalde de Nules, ha fundado varios partidos políticos, es docente —actualmente profesor en la UNED de Vila-real— y ahora estrena nueva faceta: escritor. Su primer libro es un cuento infantil, «una aventura con la que estoy muy contento». Tanto que confirma que no será la última vez.

Ha escogido el Día del Libro para presentar su primera publicación Cundín el guardabosques que, como anuncia, no será la última. De hecho, su intención es publicar uno o dos al año, «y cada cuento trabajará un valor diferente».

Este primer libro cuenta dos historias, la que se desarrolla en sus páginas y la que explica cómo David García ha acabado convirtiéndose en escritor de cuentos.

Afirma que «tengo muchas cosas escritas que nunca me he decidido a publicar, sobre docencia en general, sobre el tema de la Transición, las investigaciones y las entrevistas que he hecho. Es probable que, a partir de ahora, me anime a publicar más, porque la experiencia me ha gustado mucho».

En cuanto al cuento que ha presentado este jueves en el Local Multifuncional, dentro de la programación de la Fira del Llibre del municipio, asegura que surgió en un viaje de amigos que realizaron a Cantabria en diciembre para despedir el año. En ese grupo de amigos, solo tres no tenían hijos. «Rocío, Sergio y yo ideamos preparar una historia para hacer el viaje más divertido para los niños», expone.

El alcalde de Nules firma el libro a asistentes a la presentación. / Mònica Mira

A partir de esa iniciativa, que era un juego, algunas de las cosas que pasaron durante el viaje y otras que no, se convirtieron en la historia de Cundín el guardabosques, que comparte protagonismo en el cuento con los hijos de sus amigos, a los que considera «mis sobrinos», que aparecen en las ilustraciones de la portada.

Señala que ha sido una manera de llevar a la práctica una vocación docente que no puede ejercer tanto como le gustaría, por sus actuales responsabilidades políticas, aunque es profesor del grado de Educación Infatil de la UNED, en el que explica a sus alumnos que «el cuento es una herramienta muy útil para enseñar valores de una forma directa, que es lo que he intentado en el libro».

No se ha limitado a narrar las aventuras de Cundín y los niños protagonistas. En una web a la que ya se puede acceder, www.cundin.es, se pueden encontrar recursos para trabajar la historia en casa y en el colegio, guías para familias que ayudan a «trabajar el cuento antes de leerlo, durante le lectura y después». De la misma forma, hay programación didáctica adaptada a infantil y primaria, además de una adaptación dramatizada para hacer teatro infantil.

Sobre el contenido, como pasa con todos los libros, habrá que leerlo para descubrirlo.