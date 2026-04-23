Pleno
La alcaldesa de Vinaròs denuncia un “escrache” impulsado por la oposición
La propuesta de Vox para prohibir menús halal en centros públicos es rechazada por todos los grupos
El Ayuntamiento de Vinaròs ha vivido la tarde de este jueves una de las sesiones plenarias más tensas entre gobierno y oposición. Era el pleno posterior al que aprobó la modificación de la ordenanza de normalización lingüística, en el que hubo una manifestación contraria a la medida y a la salida de la sesión los miembros del equipo de gobierno fueron increpados por algunos de ellos, especialmente la alcaldesa, Maria Dolores Miralles (PVI) y el vicealcalde, Juan Amat (PP).
Y durante el pleno de este jueves tanto Miralles como Amat han acusado a PSOE y Compromís de haber convocado esa manifestación en la que fueron increpados, algo que ambos partidos de la oposición negaron.
Miralles aseguró que fue víctima de “un escrache convocado por la oposición” y calificó de “vergonzoso” lo sucedido, preguntándose si habría sucedido lo mismo si hubiera sido una alcaldesa de Podemos o Sumar.
También Amat consideró que fueron tanto PSOE como Compromís los que convocaron la manifestación y afeó que ambos partidos “hayan tardado 22 días en condenarlo, porque no lo han hecho hasta hoy”.
Cruce de acusaciones
A la salida del pleno, se vivió una situación surrealista. Los miembros del partido socialista y de Compromís comparecieron a la salida para acusar a Vox de utilizar un “tono incendiario” presentando mociones.
El portavoz socialista, Marc Albella, expresó su preocupación por la tensión que se vive en los plenarios y apeló a la necesidad de reflexionar de manera general para rebajar la tensión y el tono en las sesiones. La comparecencia se produjo bajo la mirada de los miembros del equipo de gobierno, que escucharon las declaraciones, por lo que, al decidieron también comparecer al completo para responder a la oposición.
El vicalcalde Juan Amat acusó a la oposición de victimizarse y reiteró que fueron los miembros del equipo de gobierno los que fueron acosados tras el pasado pleno. Y concluyó que “nos tendrán al lado su adoptan políticas constructivas, pero no frente a campañas de difamación o falso victimismo”.
Descartada la moción de VOX para prohibir los menús halal
Por otra parte, el ayuntamiento de Vinaròs ha descartado este jueves en el pleno ordinario una moción presentada por el grupo municipal de Vox para prohibir la incorporación de menús halal (aquellos alimentos preparados de acuerdo a las normas dietéticas del islam) en centros de titularidad pública, como hospitales y comedores escolares. La propuesta no ha sido apoyada por ningún otro grupo municipal, ya que PP, PVI, PSOE y Compromís han votado en contra, aunque con argumentos dispares.
El portavoz de la formación en la localidad, Josué Brito, defendió la propuesta asegurando que "introducir menús halal no es integración, es sumisión". Según Brito, los servicios públicos deben regirse "por criterios nutricionales, sanitarios y de eficiencia" y no por la adaptación a prácticas religiosas.
Por parte del PP, su portavoz Juan Amat dijo que no era una competencia municipal y que, además, en Vinaròs, no supone una problemática, como defendía Vox. Por otro lado, Marcela Barbé (PVI) señaló que el Ayuntamiento no puede controlar una normativa que depende de la Conselleria.
Mientras, desde la oposición, Compromís a través de Paula Cerdà, indicó que la propuesta de Vox “es el discurso del odio y la división de la ciudadanía” y el portavoz socialista Marc Albella acusó a la formación de ultraderecha de intentar dictar lo que deben comer en un centro escolar y de tener animadversión al ámbito educativo.
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