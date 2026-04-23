III FORO DE MUNICIPALISMO: VIVIENDA
Almassora reactiva tras la crisis licencias de obras y reconvierte bajos
María Tormo apuesta por desbloquear las promociones paralizadas hace años desde el ‘boom’ inmobiliario
La alcaldesa de Almassora, María Tormo, destacó durante su participación en el III Foro de Municipalismo la prioridad de su equipo de gobierno por reactivar las licencias de obras en el municipio. El objetivo principal es retomar los muchos proyectos que quedaron paralizados hace años tras la crisis de la construcción, con el fin de generar nuevas oportunidades de vivienda para los ciudadanos.
Dentro de las líneas estratégicas, la primera edila señaló la importancia de dar un nuevo uso a los numerosos bajos comerciales que actualmente se encuentran cerrados en la localidad. Para ello, desde el consistorio están tramitando licencias que permitan adaptarlos a la normativa y transformarlos en viviendas que puedan contribuir a dar una respuesta al extendido problema habitacional.
Según la alcaldesa, estas medidas buscan que las construcciones paralizadas «vuelvan a brillar» y conviertan a Almassora en una ciudad más accesible y llena de oportunidades.
Asimismo, la alcaldesa reafirmó su compromiso en la lucha contra la ocupación ilegal, un asunto que considera un «verdadero problema». En este sentido, Tormo hizo hincapié en la labor que realiza la oficina de información antiokupación del municipio, al tiempo que subrayó su postura firme en defensa de la legalidad y la propiedad.
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