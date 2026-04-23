Benicàssim resuelve la licitación del polifuncional de más de 1.000 m² tras el pulso de ocho empresas por las obras

Benicàssim ya ha elegido la empresa que ejecutará su futuro edificio polifuncional tras una licitación muy competida en la que han participado ocho constructoras. El Ayuntamiento ha propuesto adjudicar las obras a Cleop, que se sitúa como la mejor oferta después de analizar las propuestas económicas y resolver el proceso de valoración.

La adjudicación llega tras varias semanas de tramitación en las que la competencia entre empresas ha sido intensa, con ofertas muy ajustadas que obligaron a revisar con detalle su viabilidad. De hecho, dos de las propuestas tuvieron que ser justificadas por situarse en valores anormalmente bajos antes de poder cerrar la clasificación definitiva.

Recreación de cómo será por dentro el futuro polifuncional de Benicàssim. / Mediterráneo

En ese escenario, la oferta de Cleop ha acabado imponiéndose por su equilibrio entre precio y condiciones, en un contrato que parte de un presupuesto base de más de 2,47 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. La propuesta de la empresa plantea ejecutar la obra por unos 2,3 millones, lo que supone una rebaja cercana a los 170.000 euros (alrededor de un 6,8%) respecto al precio inicial.

Más allá del proceso de adjudicación, el proyecto permitirá transformar la antigua nave situada en la esquina de las calles Bodolz e Ilustración en un edificio polifuncional de más de 1.000 m², pensado como un espacio estable para la actividad social y cultural del municipio.

El futuro equipamiento se organizará en dos plantas y contará con una gran sala multiusos, aulas para talleres, despachos y zonas destinadas a asociaciones. El diseño incorpora además criterios de accesibilidad, eficiencia energética y acondicionamiento acústico, lo que permitirá compatibilizar su uso intensivo con el entorno urbano.

El objetivo es dar respuesta a una demanda histórica de colectivos y vecinos, evitando recurrir de forma habitual a instalaciones provisionales para acoger actos culturales, reuniones o actividades formativas.

La dirección de obra sigue su propio proceso

De forma paralela a la adjudicación de las obras, el Ayuntamiento mantiene en marcha el contrato de dirección facultativa, encargado de supervisar la ejecución del proyecto.

El servicio salió a licitación por 157.300 euros (iva incluido) y se propone adjudicar a la única empresa presentada por un importe prácticamente equivalente.

La ausencia de competencia ha simplificado el proceso, que se resuelve con la máxima puntuación para la única oferta admitida, sin necesidad de aplicar correcciones ni analizar posibles bajas anormales.

Este contrato será el encargado de controlar la ejecución de la obra, coordinar la seguridad y salud, supervisar la calidad de los trabajos y garantizar que el edificio pueda ponerse en funcionamiento conforme a los requisitos técnicos y administrativos.