Borriol da un paso decisivo para urbanizar La Coma y repercute el coste en los propietarios

Después de aprobar en pleno el pasado 26 de febrero el paquete de obras para avanzar en la urbanización de La Coma, el Ayuntamiento de Borriol da otro paso decisivo al sacar a información pública el expediente con las mejoras previstas y la memoria de cuotas redactada por los servicios técnicos y jurídicos municipales, que repercute el coste de los trabajos en los propietarios de las parcelas afectadas.

La intervención afecta a las fases 1A y 1B de La Coma y persigue completar las obras necesarias para que los terrenos dispongan de los servicios urbanísticos básicos y puedan alcanzar la condición de solar. No en vano, en esta zona residencial de lujo siguen pendientes infraestructuras esenciales, entre ellas la red de saneamiento, la conexión de agua potable, la adecuación de pasos peatonales y aceras en zonas verdes y la señalización viaria.

Mejoras previstas

El paquete aprobado inicialmente incluye, por un lado, una memoria valorada redactada en abril de 2022 para ejecutar obras de la fase 1A, como la limpieza de zonas verdes, la creación de pasos peatonales, la ejecución de aceras en las áreas donde la topografía lo permita y la señalización. El presupuesto de esta intervención asciende a 400.131,03 euros.

A ello se suma el proyecto para el tratamiento y evacuación de las aguas residuales desde la actual Edar de La Coma hasta el casco urbano, con un coste de 385.226,74 euros, y el proyecto para conectar el abastecimiento de agua potable desde el casco urbano hasta el depósito de la urbanización, presupuestado en 302.595,51 euros.

Además, al afectar el trazado a un yacimiento arqueológico, será necesario un seguimiento arqueológico valorado en 5.929 euros. En conjunto, la inversión provisional prevista alcanza los 1.149.542,28 euros.

Memoria de cuotas

La memoria de cuotas fija también cómo se repartirá esa carga económica entre los propietarios. De ese total, 400.131,03 euros correspondientes a los acabados de la fase 1A se repercutirán solo entre los propietarios de esa fase, mientras que los 749.411,25 destinados a servicios como las conexiones generales de agua y saneamiento se repartirán entre los propietarios de las fases 1A y 1B.

Tras el visto bueno plenario, el alcalde, Hèctor Ramos (Compromís), defendió que se trata de "un paso necesario para seguir resolviendo una situación urbanística compleja que se arrastra desde hace muchos años” y reivindicó que el proyecto permite “avanzar hacia la normalización de las infraestructuras de la urbanización y garantizar que los vecinos de La Coma puedan disponer de servicios básicos adecuados”.

El acuerdo municipal somete ahora toda la documentación a información pública durante un plazo de un mes. Durante este periodo, los propietarios y demás interesados podrán examinar los expedientes y presentar alegaciones. En caso de no registrarse, la aprobación pasará a ser definitiva automáticamente.

Malestar vecinal

Los vecinos afectados critican que sean ellos quienes tengan que asumir el coste de unas obras que, a su juicio, debieron ejecutarse hace décadas. “La situación actual no es consecuencia de un problema reciente, sino de más de 30 años de inacción administrativa, durante los cuales el Ayuntamiento no exigió al urbanizador el cumplimiento de sus obligaciones ni ejecutó las garantías económicas que debían asegurar la finalización de la urbanización”, explican desde la Comunidad de Propietarios La Coma 1A.

Una tesitura que ha provocado, añaden, que el urbanizador se encuentre actualmente “en situación de concurso de acreedores, lo que hace imposible exigirle ahora el cumplimiento de dichas obligaciones, trasladándose de forma injusta esa carga a los vecinos”.

Ante esta coyuntura, los residentes de La Coma anuncian que han decidido “impugnar el acuerdo municipal y acudir a los tribunales”, al considerar que se les está imponiendo una obligación económica que “no les corresponde y que deriva de una gestión administrativa deficiente mantenida durante años”.

“Los vecinos no pueden ni deben pagar las consecuencias de décadas de inacción municipal”, concluyen.