Burriana desbloquea el Camí Xamussa y da un paso clave para impulsar su suelo industrial

El Ayuntamiento de Burriana ha aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Camí Xamussa, un trámite decisivo para avanzar en el desarrollo del suelo industrial del municipio y reforzar su estrategia de atracción de inversiones.

Con esta aprobación, el consistorio de la capital de la Plana Baixa culmina un proceso administrativo que ha incluido la exposición pública del proyecto, así como la resolución de las alegaciones presentadas por propietarios y entidades afectadas. La actuación permite desbloquear el desarrollo industrial de Camí Xamussa, una zona considerada estratégica dentro del planeamiento urbanístico de Burriana.

El proyecto, promovido por la mercantil urbanizadora Kartogroup España SL, incorpora varias modificaciones técnicas derivadas de la estimación parcial de alegaciones. Entre ellas, destacan el ajuste de superficies y la subsanación de errores en la descripción de distintas fincas incluidas en el ámbito de actuación.

Además, el acuerdo aprobado establece que la urbanizadora deberá completar la garantía definitiva y abonar más de 127.000 euros en concepto de compensación por el aprovechamiento urbanístico, cantidad que se integrará en el patrimonio público municipal del suelo. Asimismo, se contempla la adjudicación al Ayuntamiento del vial público “RV-1”, con una superficie de 10.577,61 metros cuadrados, que rodea la manzana única de la unidad de ejecución y pasa a tener la condición de bien de dominio público.

Burriana refuerza su estrategia para atraer inversión industrial

La aprobación definitiva de la reparcelación de Camí Xamussa se enmarca en la hoja de ruta del equipo de Gobierno para dinamizar el suelo industrial de Burriana y posicionar al municipio como un enclave atractivo para la implantación de empresas y la llegada de capital inversor.

Esta línea de trabajo se suma a la reciente colaboración con la Generalitat Valenciana para situar la disponibilidad de suelo industrial de Burriana en el radar de la Oficina Valenciana de Inversiones, organismo encargado de canalizar proyectos estratégicos en coordinación con el IVACE. El objetivo municipal es aprovechar el potencial de las grandes parcelas disponibles en el término municipal, que superan el millón y medio de metros cuadrados, con dimensiones y conectividad adaptadas a las demandas actuales de los inversores internacionales.

A ello se añade la alianza estratégica formalizada entre el Ayuntamiento de Burriana y la Cámara de Comercio de Castellón, mediante un convenio específico para el análisis y captación de oportunidades empresariales. Ambas entidades trabajan conjuntamente para poner en valor una de las mayores reservas de suelo industrial de la provincia y convertirla en un motor de empleo y desarrollo económico para la ciudad.

En este contexto, el concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha señalado que la resolución de Camí Xamussa es una muestra del compromiso municipal por “poner la alfombra roja” a los inversores, garantizando su seguridad jurídica y facilitando la tramitación administrativa necesaria para que los proyectos se materialicen con la mayor agilidad posible.

Trullen también ha subrayado la importancia de las iniciativas impulsadas a lo largo de la legislatura para potenciar el desarrollo industrial de Burriana, atraer proyectos empresariales y generar oportunidades que beneficien a largo plazo al municipio y a sus vecinos.